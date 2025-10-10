Nazaré Fraga lança romance ambientado no sertão neste sábado, 11"Na mira das facas", novo romance da cearense Nazaré Fraga, será lançado sábado, 11, no Museu de Arte da UFC
Nascida em Quixadá, interior cearense, Maria de Nazaré de Oliveira Fraga é doutora em Enfermagem, professora aposentada e, recentemente, tornou-se autora de romance. “Na mira das facas” é o primeiro livro de ficção de Nazaré Fraga. O lançamento da obra ocorre sábado, 11, no Museu de Arte da UFC (Mauc).
Com início previsto para às 9h30min, o evento tem entrada gratuita e será realizado pela editora Folheando, em parceria com o Mauc e a Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Nazaré Fraga: trajetória na literatura cearense
Nazaré já publicou contos e crônicas, como “Fraga: afetos e caminhos de uma família que atravessa mares, sertões, desafios e improvisos”.
O livro “Na mira das facas” narra a trajetória de Caudinete, mulher que, insatisfeita com a rotina e desencantada do casamento, decide romper com as amarras do cotidiano para embarcar numa jornada de autodescoberta ao lado de um trapezista de circo e atirador de facas.
O lançamento do livro expande a atuação literária da autora que firma-se também como romancista, explorando com profundidade o feminino, a cultura e a emoção tendo o sertão cearense como cenário principal.
"Na mira das facas": programação do lançamento
A abertura do evento será feita pelo jornalista Cupertino Freitas. Em seguida, o publicitário e poeta Paulo Fraga-Queiroz, autor da obra “Pássaros de Giz”, apresenta Nazaré e o novo romance. Por fim, uma performance será realizada pelo grupo Reisado Cordão do Caroá, seguido de sessão de autografos.
Lançamento de "Na mira das facas"
- Quando: sábado, 11, às 9h30min
- Onde: Museu de Arte da UFC (Av da Universidade, 2854 - Benfica)
- Gratuito
- Instagram: @museudeartedaufc