Nazaré Fraga lança romance ambientado no sertão neste sábado, 11

Nazaré Fraga estreia na ficção longa com o romance "Na mira das facas" / Crédito: Reprodução / Instagram @nazafraga

Nascida em Quixadá, interior cearense, Maria de Nazaré de Oliveira Fraga é doutora em Enfermagem, professora aposentada e, recentemente, tornou-se autora de romance. “Na mira das facas” é o primeiro livro de ficção de Nazaré Fraga. O lançamento da obra ocorre sábado, 11, no Museu de Arte da UFC (Mauc). Com início previsto para às 9h30min, o evento tem entrada gratuita e será realizado pela editora Folheando, em parceria com o Mauc e a Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Nazaré Fraga: trajetória na literatura cearense Nazaré já publicou contos e crônicas, como "Fraga: afetos e caminhos de uma família que atravessa mares, sertões, desafios e improvisos". O livro "Na mira das facas" narra a trajetória de Caudinete, mulher que, insatisfeita com a rotina e desencantada do casamento, decide romper com as amarras do cotidiano para embarcar numa jornada de autodescoberta ao lado de um trapezista de circo e atirador de facas.

O lançamento do livro expande a atuação literária da autora que firma-se também como romancista, explorando com profundidade o feminino, a cultura e a emoção tendo o sertão cearense como cenário principal. "Na mira das facas": programação do lançamento A abertura do evento será feita pelo jornalista Cupertino Freitas. Em seguida, o publicitário e poeta Paulo Fraga-Queiroz, autor da obra "Pássaros de Giz", apresenta Nazaré e o novo romance. Por fim, uma performance será realizada pelo grupo Reisado Cordão do Caroá, seguido de sessão de autografos.

