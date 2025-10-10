Morre o artista plástico César Romero aos 74 anos

Após se engasgar, o artista plástico baiano Cesar Romero morreu aos 74 anos em Salvador

Com mais de 50 anos de carreira retratando o Nordeste em suas criações, o artista plástico César Romero morreu engasgado aos 74 anos na noite de terça-feira, 7, em Salvador. A Polícia Civil informou à imprensa que o baiano estava se alimentando com ajuda de uma cuidadora quando se engasgou.

O Samu foi acionado, mas a reanimação não surtiu efeito. Registrada em delegacia da Barra, a perícia ainda não determinou a causa da morte. O artista completaria 75 anos de idade neste 18 de outubro

Natural de Feira de Santana, César Romero iniciou sua carreira como pintor em 1967. Ele já participou de exposições dentro e fora do Brasil, passando por países como Alemanha, Espanha, Portugal e Estados Unidos. Além de artista, Romero era médico e crítico de arte.

"Romero foi um dos nomes mais representativos das artes visuais da Bahia e deixa um legado artístico e cultural de grande relevância para o município e para o país", disse a Prefeitura de Feira de Santana.

Entre pinturas, gravuras, desenhos e ilustrações, seu trabalho é marcado pelo uso de cores e pela valorização das raízes nordestinas, das festas religiosas e da herança afro-brasileira.