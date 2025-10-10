Donkey Kong Bananza 'quebra' o molde dos jogos de plataforma

A história é simples: Donkey Kong e Pauline enfrentam a corporação VoidCo na descida rumo ao centro do planeta. O enredo serve mais como pretexto para a ação do que como motor narrativo. A relação entre os protagonistas funciona melhor do que os vilões, que demoram a ganhar relevância. O arco de Pauline, que começa tímida e vai ganhando confiança através do canto, é uma surpresa positiva na trama do jogo.

“Donkey Kong Bananza”, exclusivo do Nintendo Switch 2 é uma das maiores apostas da Nintendo para mostrar a força do seu novo console. A primeira impressão é a sensação de liberdade: quase tudo no cenário pode ser destruído ou transformado em rota alternativa. O controle de “Donkey Kong” é responsivo, com movimentos ágeis de escalar, cavar e socar. Em alguns momentos a câmera se perde em meio ao ritmo acelerado da destruição, principalmente quando o personagem abre passagens em paredes ou cai em buracos inesperados, mas isso não compromete a jogabilidade ou a diversão.

A qualidade gráfica impressiona desde o início. O Switch 2 consegue renderizar cenários repletos de detalhes, com voxel art que permite desmontar montanhas inteiras sem quedas significativas de desempenho. A clareza visual é constante, mesmo quando muitos elementos estão em movimento. O estilo cartunesco mantém o humor do personagem e, em alguns pontos, lembra experiências como “Mario Odyssey” ou até “Zelda: Tears of the Kingdom”, na forma como incentiva soluções criativas para os desafios. Apesar de toda a vivacidade das cores, há quem possa achar a estética um pouco caótica após longas sessões, mas a fidelidade dos detalhes no pelo de Donkey Kong e a variedade dos cenários compensam.

O som reforça o clima divertido. O rugido do gorila ao quebrar uma rocha, o estalo da madeira ao ser partida e o som metálico de engrenagens se misturam de forma clara e realista. A trilha musical, leve e animada, varia de acordo com os ambientes e raramente se torna repetitiva. As falas opcionais de Pauline em pousadas trazem toques de humor e cumplicidade, dando vida ao vínculo entre os personagens.

O maior prazer nesse “Donkey Kong” vem de desvendar segredos, experimentar transformações e explorar caminhos alternativos. “Bananza” é um título que combina ousadia criativa com a tradição da Nintendo em entregar experiências acessíveis e divertidas. É uma aventura que demonstra como a franquia ainda pode se reinventar e atrair novos públicos, ao mesmo tempo em que recompensa fãs antigos com referências e mecânicas inéditas.



Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico