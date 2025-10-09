Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai, 'o mestre do apocalipse'

Livros do escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2025 / Crédito: Jonathan Nackstrand / AFP

O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido nesta quinta-feira, 9, ao escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, um dos mais importantes do país e conhecido por explorar em sua obra temas como o passado comunista e a melancolia, com um estilo prolixo. O autor, de 71 anos, foi agraciado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", explicou o júri.

Krasznahorkai é "um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e se caracteriza pelo absurdo e o excesso grotesco", acrescentou em um comunicado. "Mas ele tem mais recursos, e olha para o Oriente ao adotar um tom mais contemplativo e finamente calibrado", continuou a Academia Sueca. Seu primeiro romance, "Sátántangó", escrito em 1985, explora os temas da distopia pós-moderna e a melancolia, e o fez ser conhecido na Hungria. Continua sendo sua obra mais famosa. O romance narra a vida em um vilarejo em decadência da Hungria comunista através de 12 capítulos, cada um composto por um único parágrafo de grande extensão.

"A realidade examinada até a loucura" Krasznahorkai é o segundo escritor húngaro a receber o prêmio depois que a academia premiou, em 2002, Imre Kertesz, falecido em março de 2016. Difícil e exigente, o estilo do autor foi descrito por ele mesmo como "a realidade examinada até a loucura". Sua predileção por frases longas e raros saltos de parágrafo também renderam ao escritor a qualificação de "obsessivo".