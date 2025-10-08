4 cearenses são finalistas no Prêmio Jabuti 2025: saiba quem são

Na ordem, Stênio Gardel, Tiago Feijó e Lorena Portela estão entre os finalistas cearenses da 67ª edição do Prêmio Jabuti / Crédito: Foto 1: Fernanda Oliveira / Foto 2: Instagram / Foto 3: Instagram

Foi divulgada nesta terça-feira, 7, a lista de finalistas do Prêmio Jabuti 2025, maior honraria do mercado editorial brasileiro. Com a lista final publicada, o Ceará possui quatro chances de trazer o troféu para casa. Entre os nomes contemplados, os cearenses Lorena Portela, Tiago Feijó, Stênio Gardel e Vitor César Júnior figuram nas categorias Romance de Entretenimento, Conto, Ilustração e Capa do eixo Produção Editorial, respectivamente.

O prêmio é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, que são, posteriormente, subdivididos em 23 categorias, além do Livro do Ano. A lista com os dez semifinalistas de cada categoria havia sido divulgada no dia 25 de setembro. Nela, figuravam nove nomes ligados ao Ceará, como Raymundo Netto, Nina Rizzi, Marcos Barbosa, Stélio Torquato Lima e Rodrigo Marques. Os autores não avançaram para a fase final da premiação, que seleciona apenas cinco nomes por categoria. Confira a lista dos finalistas cearenses: Lorena Portela, com "O amor e sua fome" (Todavia): categoria Romance de Entretenimento Na obra, conhecemos a vida de três personagens principais: as primas Dora e Esmê, que dividem a infância e uma relação incomum, e Jaime, que chega à vida das duas durante a adolescência e logo transforma a dupla em um trio. A história é ambientada em Miradouro, município fictício com todas as tintas de uma autêntica paisagem interiorana do Ceará.

Tiago Feijó, com "Breve inventário de pequenas solidões" (Penalux): categoria Conto O livro é uma coletânea de textos curtos nos quais Tiago Feijó empreende um mergulho pelas pequenas solidões às quais todos nós estamos sujeitos. São dez contos, cada um abordando diferentes aspectos das relações. Amor impossível, busca pela liberdade e introspecção sobre a própria existência dão o tom das narrativas, como um mosaico de experiências e sentimentos. Nelson Cruz e Stênio Gardel, com "Bento Vento Tempo" (Companhia das Letrinhas): categoria Ilustração É a história de um menino, o avô e a grande aventura que os dois vivem juntos. Bento tem visto Vô Cacá mudar com o passar do tempo. Antes trabalhador e agitado, hoje ele é um senhor calado, cada vez mais esquecido dos outros e de si. Um dia, o menino decide levar o parente à feira da cidade na bicicleta amarela que eles têm em casa, e assim dá início a um percurso fantástico. Vitor César Júnior, com "Bonito pra chover" (Pinacoteca do Ceará): categoria Capa do eixo Produção Editorial A capa do projeto editorial indicado ao Jabuti faz parte da exposição "Bonito pra chover", mostra de abertura da Pinacoteca do Ceará. A exposição contemplou três mostras: “Se arar”, coletiva de obras produzidas por diferentes gerações no Ceará; “Amar se aprende amando”, em homenagem aos 100 anos de nascimento de Antonio Bandeira; e "No lápis da vida não tem borracha”, em homenagem aos 100 anos de nascimento de Aldemir Martins.