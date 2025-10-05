Domingo Maior: qual filme passa hoje (05/10/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (05/10) será exibido "Desejo de Justiça", que vai ao ar logo após o "Circuito Sertanejo", com início previsto para as 00h10min, na TV Globo / Crédito: PLUSMedia Entertainment/ Divulgação

Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (05/10/25), na TV Globo, a partir das 00h10min (horário de Brasília). O filme da vez é “Desejo de Justiça”. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp