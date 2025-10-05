Domingo Maior: qual filme passa hoje (05/10/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (05/10/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (05/10) será exibido "Desejo de Justiça", que vai ao ar logo após o "Circuito Sertanejo", com início previsto para as 00h10min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (05/10/25), na TV Globo, a partir das 00h10min (horário de Brasília). O filme da vez é “Desejo de Justiça”.
Um ex-gângster recorre aos seus velhos hábitos depois de descobrir que sua esposa foi sequestrada por um sequestrador nefasto.
Filme do Domingo Maior hoje 05/10/25: Ficha Técnica
- Título Original: Unstoppable
- País de Origem: Coreia do Sul
- Ano de Produção: 2018
- Direção: Kim Min-Ho
- Elenco: Dong-seok Ma, Ji-hyo Song, Kim Sung-oh
- Classe: Ação
Filme do Domingo Maior hoje, 05: que horas e onde vai passar
- Desejo de Justiça
- Quando: 00h10min, madrugada deste domingo, 05 de outubro de 2025 (05/10/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming