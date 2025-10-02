'The Life of a Showgirl': entenda as referências a Shakespeare

"The Life of a Showgirl" é o primeiro álbum da cantora após sua vitória na disputa pelas masters de seus seis primeiros álbuns / Crédito: Mert Alas / Marcus Piggott / Reprodução: Instagram

O aguardado álbum “The Life of a Showgirl”, da cantora e compositora Taylor Swift, será lançado na sexta-feira, 3 de outubro, e carrega fortes referências à literatura inglesa, principalmente às obras de Shakespeare, como “Hamlet” e “Romeu e Julieta”. Em tons vibrantes de laranja e turquesa, o disco apresenta uma estética inspirada no glamour de dançarinas de cabarés antigos.

O anúncio do álbum surgiu no podcast "New Heights", apresentado pelo jogador de futebol e noivo da artista, Travis Kelce, e seu irmão Jason Kelce. Surgimento de "The Life of a Showgirl" Além da artista, Max Martin e Shellback, produtores dos discos "Red", "1989" e "Reputation", entram na produção do álbum. As doze faixas do disco carregam referências aos bastidores da antiga Hollywood e aos clássicos shakespearianos. "Fate of Ophelia", "Father Figure" e "Elizabeth Taylor" são títulos que remontam a essa proposta.

Tal influência é evidenciada pela capa oficial, uma vez que remete ao quadro impressionista chamado "Ophelia", feito em 1851 pelo pintor Sir John Everett Millais. Na obra, a personagem de "Hamlet" está coberta de flores nas águas de um riacho, momentos antes de morrer. Taylor faz uma releitura, apresentando o glamour da identidade de seu novo álbum.

Hamlet: quem é Ofélia? No livro "Hamlet", uma das peças mais famosas de William Shakespeare, um príncipe da família Hamlet retornou para a Dinamarca, sua terra natal, após seu tio tramar a morte de seu pai, casar com sua mãe e assumir o trono do reinado. Hamlet começou uma vingança contra seu tio. Durante o enredo, seu interesse amoroso surge. Ofélia é uma jovem apaixonada por Hamlet, mas que lida com a desilusão amorosa após o jovem matar seu pai, aliado do tio.

Entre devaneios sobre morte e virgindade feminina, a jovem, que explorou a complexidade dos relacionamentos amorosos e a liberdade do ser humano, tornou-se uma das personagens mais famosas da literatura inglesa. Simbolismo do novo álbum Diferente do quadro, Taylor Swift apresenta um olhar direcionado e penetrante. Ofélia, que é vista como símbolo de juventude feminina, será referenciada pela cantora de forma madura.