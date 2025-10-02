'The Life of a Showgirl': entenda as referências a Shakespeare

'The Life of a Showgirl': entenda as referências a ShakespeareA cantora Taylor Swift apresenta referências a "Hamlet" em seu novo álbum, que será lançado nesta sexta-feira, 3 de outubro
O aguardado álbum “The Life of a Showgirl”, da cantora e compositora Taylor Swift, será lançado na sexta-feira, 3 de outubro, e carrega fortes referências à literatura inglesa, principalmente às obras de Shakespeare, como “Hamlet” e “Romeu e Julieta”.
Em tons vibrantes de laranja e turquesa, o disco apresenta uma estética inspirada no glamour de dançarinas de cabarés antigos.
O anúncio do álbum surgiu no podcast "New Heights", apresentado pelo jogador de futebol e noivo da artista, Travis Kelce, e seu irmão Jason Kelce.
Surgimento de "The Life of a Showgirl"
Além da artista, Max Martin e Shellback, produtores dos discos "Red", "1989" e "Reputation", entram na produção do álbum.
As doze faixas do disco carregam referências aos bastidores da antiga Hollywood e aos clássicos shakespearianos. “Fate of Ophelia”, “Father Figure” e “Elizabeth Taylor” são títulos que remontam a essa proposta.
Tal influência é evidenciada pela capa oficial, uma vez que remete ao quadro impressionista chamado “Ophelia”, feito em 1851 pelo pintor Sir John Everett Millais.
Na obra, a personagem de “Hamlet” está coberta de flores nas águas de um riacho, momentos antes de morrer. Taylor faz uma releitura, apresentando o glamour da identidade de seu novo álbum.
Hamlet: quem é Ofélia?
No livro “Hamlet”, uma das peças mais famosas de William Shakespeare, um príncipe da família Hamlet retornou para a Dinamarca, sua terra natal, após seu tio tramar a morte de seu pai, casar com sua mãe e assumir o trono do reinado.
Hamlet começou uma vingança contra seu tio. Durante o enredo, seu interesse amoroso surge. Ofélia é uma jovem apaixonada por Hamlet, mas que lida com a desilusão amorosa após o jovem matar seu pai, aliado do tio.
Entre devaneios sobre morte e virgindade feminina, a jovem, que explorou a complexidade dos relacionamentos amorosos e a liberdade do ser humano, tornou-se uma das personagens mais famosas da literatura inglesa.
Simbolismo do novo álbum
Diferente do quadro, Taylor Swift apresenta um olhar direcionado e penetrante. Ofélia, que é vista como símbolo de juventude feminina, será referenciada pela cantora de forma madura.
A promessa de trazer um pop mais vibrante e enérgico nesta nova fase, evidencia que “a loucura de Ofélia” será explorada com um olhar mais libertador.
As relações humanas evidenciadas nos títulos das faixas e as parcerias, como Sabrina Carpenter na música “The Life of a Showgirl”, reforçam o teor espirituoso.
O disco não irá concorrer no Grammy 2026. Esse fato pode ser decepcionante para os "swifties", como se denominam os fãs da cantora, mas possibilita o amadurecimento do álbum junto ao público antes de disputar as principais categorias do principal prêmio da indústria musical.
Texto de Arthur Paz/Especial para O POVO