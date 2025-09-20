O que fazer em Fortaleza hoje, 20/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 20/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 20 de setembro (20/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste spabado, 20 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 20, é a Festa Relance, no Theatro José de Alencar, com os DJs Baber, Victormsat, Priscilla Delgado e Tomé Braga.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 20 de setembro (20/09):
Ahau Sessions
- Com: Lari B., De Farias e Balanço Social
- Quando: a partir das 12 horas
- Onde: Ahau Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 4567 - Praia do Futuro)
- Mais informações: @ahaubeach
Vila Tabajara
- Com: Dj Thiago Costa, Bom Lance e Grupo Dtf
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Efolia
Tempero do Mangue
- Com: DJ Vinni e Banda Reite
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: Tempero do Mangue (rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba)
- Quanto: R$ 20
Arena Boladona
- Com: DJs Fenix, Utox, Breno Mendes, Vasc, Dino, Pedro Alencar, Carina, Femo e Silas
- Quando: 16 horas
- Onde: Arena Eventos (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 30
- Vendas: Sympla
Festa Relance
- Com: DJs Baber, Victormsat, Priscilla Delgado e Tomé Braga
- Quando: 16 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 30
- Vendas: Sympla
Pôr do Som
- Com: Jorge Doudement Quarteto
- Quando: 17 horas
- Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Festa Eletrogeras: O Retorno Dos Que Não Foram
- Com: Arquelano, ELK, Marchella e Matusa
- Quando: 17 horas
- Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: ShotGun
Estação das Artes
- Com: DJ Ada Porã e César Soares
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Jazz em Cena
- Com: Marcio Resende, Jorge Doudement, Alex Moreira, Lucas Marques, Luciano Franco, André Benedecti, David Krebs, Gabriel Geszti e Nélio Costa
- Quando: 19 horas
- Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560, Centro)
- Gratuito
Danceteria Retrô
- Com: DJs Danni Castro, Milson Ferraz e Charlen
- Quando: 19 horas
- Onde: Cresse Clube (avenida Borges de Melo, 1881 - Parreão)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Ladri Mix
- Com: Superbanda, Bloco Mambembe, DJs Angel History e Femo
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: OutGo
Boteco do Imprensa
- Com: Dayanna Almeida e Gatinha Manhosa
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 48 (couvert)
- Vendas: OutGo
Skinão Sertanejo
- Com: Os Meninos de Barão
- Quando: 19 horas
- Onde: Skinão Sertanejo (avenida Coronel Carvalho, 1179 - Barra do Ceará)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Fliperama + Voyage
- Com: DJs Maarji, Estácio, Marquinhos e Dado
- Quando: 20 horas
- Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
Tributo a Led Zeppelin
- Com: Presence, Like a Stones e Killer Queen
- Quando: 20 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Quanto: a partir de R$ 80
- Vendas: Sympla
Boteco do Murici
- Com: Márcio Muamba
- Quando: 20 horas
- Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
- Quanto: R$ 10 (couvert)
Samba de Mesa
- Com: Kanjerê e Semente Brasileira
- Quando: 20 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @casateresaejorge
- Gratuito
Timo Tolkki
- Quando: 20 horas
- Onde: Haus Music (avenida Almirante Tamandaré, 19 - Centro)
- Quanto: R$ 70
- Vendas: Sympla
Yellow Day
- Com: Musavenal, Conte!, Cesário Filho e A7X Legacy
- Quando: 20h30min
- Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 458 - Parangaba)
- Mais informações: @defabriek_music
Covil Rock’n Bar
- Quando: 21 horas
- Onde: Covil Rock ‘n’ Bar (avenida 13 de Maio, 200 - Benfica)
- Mais informações: @covilrocknbar
Superpira
- Com: Superbanda e Pira
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Bakumarejadah
- Com: DJs Negona, Flor, Ghetto Fayah, Lolost, Core, Raffaryga e Will Naba
- Quando: 21 horas
- Onde: Restaurante e Ponto de Cultural Ajeum de Oyá (avenida da Universidade, 2327, Benfica)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Febre 90's
- Com: SonoTWS e MC PumaPJL
- Quando: 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 70
- Vendas: Sympla
Esconderijo Rock Pub
- Com: Rockbitez, Avnas e Amy Yuki
- Quando: 22 horas
- Onde: Esconderijo Rock Pub (avenida João Pessoa, 4558 - Damas)
- Quanto: R$ 15
- Mais informações: @esconderijo.rockpub
Especial TV União
- Quando: 22 horas
- Onde: Bar Cultural Lions (rua General Bezerril, 376 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Oinga Boinga: #Sorryforpartyrocking
- Quando: 22 horas
- Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: ShotGun
Festa Pilhada
- Com: Fuga, Murimetal, Gabephase, Lolost e Matusa
- Quando: 23 horas
- Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: ShotGun