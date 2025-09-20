Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 20/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 20/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 20 de setembro (20/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste spabado, 20 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 20, é a Festa Relance, no Theatro José de Alencar, com os DJs Baber, Victormsat, Priscilla Delgado e Tomé Braga.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 20 de setembro (20/09):

Ahau Sessions

  • Com: Lari B., De Farias e Balanço Social
  • Quando: a partir das 12 horas
  • Onde: Ahau Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 4567 - Praia do Futuro)
  • Mais informações: @ahaubeach

Vila Tabajara

  • Com: Dj Thiago Costa, Bom Lance e Grupo Dtf
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras 502 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Efolia

Tempero do Mangue

  • Com: DJ Vinni e Banda Reite
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: Tempero do Mangue (rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba)
  • Quanto: R$ 20

Arena Boladona

  • Com: DJs Fenix, Utox, Breno Mendes, Vasc, Dino, Pedro Alencar, Carina, Femo e Silas
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Arena Eventos (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla

Festa Relance

  • Com: DJs Baber, Victormsat, Priscilla Delgado e Tomé Braga
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla

Pôr do Som

  • Com: Jorge Doudement Quarteto
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Festa Eletrogeras: O Retorno Dos Que Não Foram

  • Com: Arquelano, ELK, Marchella e Matusa
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: ShotGun

Estação das Artes

  • Com: DJ Ada Porã e César Soares
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Jazz em Cena

  • Com: Marcio Resende, Jorge Doudement, Alex Moreira, Lucas Marques, Luciano Franco, André Benedecti, David Krebs, Gabriel Geszti e Nélio Costa
  • Quando: 19 horas
  • Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560, Centro)
  • Gratuito

Danceteria Retrô

  • Com: DJs Danni Castro, Milson Ferraz e Charlen
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Cresse Clube (avenida Borges de Melo, 1881 - Parreão)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Ladri Mix

  • Com: Superbanda, Bloco Mambembe, DJs Angel History e Femo
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: OutGo

Boteco do Imprensa

  • Com: Dayanna Almeida e Gatinha Manhosa
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 48 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Skinão Sertanejo

  • Com: Os Meninos de Barão
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Skinão Sertanejo (avenida Coronel Carvalho, 1179 - Barra do Ceará)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Fliperama + Voyage

  • Com: DJs Maarji, Estácio, Marquinhos e Dado
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

Tributo a Led Zeppelin

  • Com: Presence, Like a Stones e Killer Queen
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Quanto: a partir de R$ 80
  • Vendas: Sympla

Boteco do Murici

  • Com: Márcio Muamba
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 10 (couvert)

Samba de Mesa

  • Com: Kanjerê e Semente Brasileira
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @casateresaejorge
  • Gratuito

Timo Tolkki

  • Quando: 20 horas
  • Onde: Haus Music (avenida Almirante Tamandaré, 19 - Centro)
  • Quanto: R$ 70
  • Vendas: Sympla

Yellow Day

  • Com: Musavenal, Conte!, Cesário Filho e A7X Legacy
  • Quando: 20h30min
  • Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 458 - Parangaba)
  • Mais informações: @defabriek_music

Covil Rock’n Bar

  • Quando: 21 horas
  • Onde: Covil Rock ‘n’ Bar (avenida 13 de Maio, 200 - Benfica)
  • Mais informações: @covilrocknbar

Superpira

  • Com: Superbanda e Pira
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Bakumarejadah

  • Com: DJs Negona, Flor, Ghetto Fayah, Lolost, Core, Raffaryga e Will Naba
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Restaurante e Ponto de Cultural Ajeum de Oyá (avenida da Universidade, 2327, Benfica)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Febre 90's

  • Com: SonoTWS e MC PumaPJL
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 70
  • Vendas: Sympla

Esconderijo Rock Pub

  • Com: Rockbitez, Avnas e Amy Yuki
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Esconderijo Rock Pub (avenida João Pessoa, 4558 - Damas)
  • Quanto: R$ 15
  • Mais informações: @esconderijo.rockpub

Especial TV União

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Bar Cultural Lions (rua General Bezerril, 376 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Oinga Boinga: #Sorryforpartyrocking

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: ShotGun

Festa Pilhada

  • Com: Fuga, Murimetal, Gabephase, Lolost e Matusa
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: ShotGun

