Teatro, música e debates marcam programação do 31º FNT

Festival Nordestino de Teatro encerra sábado, 20, em GuaramirangaO Festival Nordestino de Teatro segue com peças, mostras e intervenções culturais até sábado, 20, reunindo artistas de todo o Nordeste
O 31º Festival Nordestino de Teatro (FNT) de Guaramiranga chega à reta final após uma semana de atividades que começaram no último sábado, 13, com cortejo pelas ruas da cidade serrana.
O evento, que segue com atividades até sábado, 20, tem como tema “Palco do Pertencer”, e reúne artistas de diferentes estados em espetáculos, rodas de conversa e intervenções que abordam identidade, território e ancestralidade.
Leia Também| Cearense conquista 2 bronzes em premiação de design internacional
A programação desta sexta-feira, 19, dois espetáculos ocupam a Mostra Nordeste: “Meninas Contam a Independência”, do grupo A Panacéia (Bahia), às 15 horas, e “Estudo nº1: Morte e Vida”, do grupo pernambucano Magiluth, às 20h30min, ambos no Teatro Rachel de Queiroz.
Pela Mostra Palco Ceará, sobem ao palco “Alquimista Jerônimo” (Trupe Motim e Arte Jucá, 19 horas, Praça do Teatro Municipal) e “Metendo a Boca”, solo de Ricardo Tabosa (22 horas, Teatro Rachel de Queiroz).
O festival também se estende a Baturité, com a Mostra Especial Palco Ceará em parceria com a Rede Cearense de Teatro de Bonecos. Na sexta, 19, às 17 horas, o grupo Formosura de Teatro (Fortaleza) apresenta “História da bisavó”, na Praça da Estação Ferroviária. No sábado, 20, às 18 horas, o Circo Tupiniquim (Aquiraz) leva “Lutas e Paixões de Mateus, o Dançador de Boi” ao mesmo espaço.
O encerramento em Guaramiranga, no sábado, 20, inclui debates, espetáculos infantis e apresentações de grupos cearenses, culminando com “UBU: o que é bom tem que continuar!”, do potiguar Clowns de Shakespeare, às 22 horas, na Praça do Teatro Municipal. A noite termina com o show Samba da Gabi e discotecagem do DJ David.
31º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga
- Quando: até sábado, 20, a partir das 15 horas
- Onde: Guaramiranga
- Mais informações: www.fntguaramiranga.com.br
- Instagram: @fntguaramiranga
- Gratuito