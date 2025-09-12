Netflix: o que estreia hoje (12/09)? Veja catálogo

Séries, filmes e produções aguardadas chegam ao catálogo da Netflix movimentando a programação de setembro. Confira os lançamentos da plataforma

A Netflix recebe hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25), novos títulos que vão de produções inéditas a clássicos do cinema. Entre as estreias estão séries, filmes e até uma novela mexicana de grande repercussão.

>>SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp