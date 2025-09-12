Netflix: o que estreia hoje (12/09)? Veja catálogo

O que estreia hoje (12/09) na Netflix? Veja catálogo do streamingSéries, filmes e produções aguardadas chegam ao catálogo da Netflix movimentando a programação de setembro. Confira os lançamentos da plataforma
A Netflix recebe hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25), novos títulos que vão de produções inéditas a clássicos do cinema. Entre as estreias estão séries, filmes e até uma novela mexicana de grande repercussão.
Netflix: confira a lista completa dos lançamentos de hoje (12/09)
Séries
- Eu, Você e Toda uma Vida - Temporada 1
Drama romântico que acompanha a trajetória de um casal ao longo de décadas, mostrando as alegrias, perdas e desafios de manter uma relação diante das mudanças da vida.
- Os Crimes de Bester e Nadipha
Série documental que revisita um caso criminal que chocou o público, investigando crimes cometidos por Bester e Nadipha, e trazendo depoimentos de envolvidos e especialistas.
- Rainhas do Queens
Comédia dramática que mistura amizade e rivalidade, a produção acompanha a vida de mulheres que vivem no bairro do Queens, em Nova York, enfrentando dilemas pessoais e profissionais.
- As Maldições - Temporada 1
Produção de suspense e fantasia que apresenta a história de uma família marcada por mistérios sobrenaturais e segredos antigos que voltam à tona para mudar o destino de todos.
Novela
- A Usurpadora (novela mexicana)
Sucesso da teledramaturgia mexicana, a trama gira em torno das irmãs gêmeas Paola e Paulina, que trocam de lugar em uma história marcada por vingança, paixão e intriga.
Filmes
- A Paris Errada
Comédia romântica em que uma jovem viaja para Paris em busca de um grande amor, mas acaba vivendo situações inesperadas e divertidas ao se perder pela cidade.
- Oito Mulheres e um Segredo
Filme derivado da franquia Onze Homens e um Segredo. A produção acompanha Debbie Ocean e um grupo de mulheres em um ousado plano para roubar um colar milionário durante o famoso Met Gala.
- Onze Homens e um Segredo
Clássico do cinema dirigido por Steven Soderbergh, traz George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon como um grupo de vigaristas que planeja o assalto a três cassinos de Las Vegas ao mesmo tempo.
- Doze Homens e Outro Segredo
Sequência da franquia, mostra o grupo em uma nova missão internacional, envolvendo golpes sofisticados na Europa e a participação de Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts.
- Treze Homens e um Novo Segredo
Último filme da trilogia, em que a equipe de Danny Ocean se une para executar um plano de vingança contra um magnata do setor de cassinos.
- Gostosa Loucura
Comédia romântica que acompanha os encontros e desencontros amorosos de um grupo de jovens, explorando paixões intensas, situações inusitadas e reviravoltas divertidas.