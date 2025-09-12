Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix: o que estreia hoje (12/09)? Veja catálogo

O que estreia hoje (12/09) na Netflix? Veja catálogo do streaming

Séries, filmes e produções aguardadas chegam ao catálogo da Netflix movimentando a programação de setembro. Confira os lançamentos da plataforma
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Netflix recebe hoje, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 (12/09/25), novos títulos que vão de produções inéditas a clássicos do cinema. Entre as estreias estão séries, filmes e até uma novela mexicana de grande repercussão.

>>SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Netflix: confira a lista completa dos lançamentos de hoje (12/09)

Séries

  • Eu, Você e Toda uma Vida - Temporada 1
    Drama romântico que acompanha a trajetória de um casal ao longo de décadas, mostrando as alegrias, perdas e desafios de manter uma relação diante das mudanças da vida.
  • Os Crimes de Bester e Nadipha
    Série documental que revisita um caso criminal que chocou o público, investigando crimes cometidos por Bester e Nadipha, e trazendo depoimentos de envolvidos e especialistas.
  • Rainhas do Queens
    Comédia dramática que mistura amizade e rivalidade, a produção acompanha a vida de mulheres que vivem no bairro do Queens, em Nova York, enfrentando dilemas pessoais e profissionais.
  • As Maldições - Temporada 1
    Produção de suspense e fantasia que apresenta a história de uma família marcada por mistérios sobrenaturais e segredos antigos que voltam à tona para mudar o destino de todos.

Novela

  • A Usurpadora (novela mexicana)
    Sucesso da teledramaturgia mexicana, a trama gira em torno das irmãs gêmeas Paola e Paulina, que trocam de lugar em uma história marcada por vingança, paixão e intriga.

Filmes

  • A Paris Errada
    Comédia romântica em que uma jovem viaja para Paris em busca de um grande amor, mas acaba vivendo situações inesperadas e divertidas ao se perder pela cidade.
  • Oito Mulheres e um Segredo
    Filme derivado da franquia Onze Homens e um Segredo. A produção acompanha Debbie Ocean e um grupo de mulheres em um ousado plano para roubar um colar milionário durante o famoso Met Gala.
  • Onze Homens e um Segredo
    Clássico do cinema dirigido por Steven Soderbergh, traz George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon como um grupo de vigaristas que planeja o assalto a três cassinos de Las Vegas ao mesmo tempo.
  • Doze Homens e Outro Segredo
    Sequência da franquia, mostra o grupo em uma nova missão internacional, envolvendo golpes sofisticados na Europa e a participação de Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts.
  • Treze Homens e um Novo Segredo
    Último filme da trilogia, em que a equipe de Danny Ocean se une para executar um plano de vingança contra um magnata do setor de cassinos.
  • Gostosa Loucura
    Comédia romântica que acompanha os encontros e desencontros amorosos de um grupo de jovens, explorando paixões intensas, situações inusitadas e reviravoltas divertidas.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Netflix celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar