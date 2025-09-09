Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 09/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 09/09/2025Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,09 de setembro de 2025 (09/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 09 de setembro de 2025 (09/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shrek para Sempre" é um longa-metragem dirigido por Mike Mitchell.
Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado.
Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin. Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Shrek para Sempre
- Quando: hoje, terça, 09 de setembro de 2025 (09/09/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
