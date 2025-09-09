Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 09/09/2025

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,09 de setembro de 2025 (09/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Paramount Pictures/ Divulgação

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 09 de setembro de 2025 (09/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shrek para Sempre" é um longa-metragem dirigido por Mike Mitchell. Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado.