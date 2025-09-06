Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mangá, que virou febre e acumula seguidores no mundo inteiro, completou 40 anos e ganhou homenagem da Casa da Moeda japonesa.A Casa da Moeda do Japão anunciou nesta quinta-feira (05/09) o lançamento de dois conjuntos de moedas comemorativas para celebrar o 40º aniversário do mangá Dragon Ball. As peças incluem uma medalha de prata com o protagonista do desenho Goku. O conjunto principal de moedas de prova consiste em seis peças com curso legal cunhadas em 2025, com valores que variam de 1 a 500 ienes, juntamente com a medalha de prata do Goku na versão criança de um lado e o logotipo do 40º aniversário com acabamento iridescente – que reflete as cores do arco-íris – do outro. As moedas de moedas são cunhadas com uma técnica especial que confere brilho à superfície e realça nitidamente o relevo de seus motivos, segundo explicou a Casa da Moeda do Japão. As moedas do Dragon Ball serão comercializadas em um estojo de couro e custam 16.500 ienes (R$ 606). Apenas 25.000 unidades estão disponíveis. Cunhagem limitada O outro conjunto inclui uma medalha de cobre vermelho com Goku adulto de um lado e a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas – uma das peças centrais do enredo do mangá – do outro, apresentadas em um estojo especial. O preço será de 3.100 ienes (R$ 113) e a cunhagem será de 60.000 unidades. As inscrições para interessados em comprar essas moedas estarão abertas entre esta sexta-feira e o dia 25 de setembro, via correio ou na loja online do Banco da Moeda japonês. Caso a demanda exceda a oferta, os compradores serão selecionados por sorteio.. O 40º aniversário de Dragon Ball foi oficialmente comemorado em 20 de novembro de 2024, embora os lançamentos comemorativos ainda sejam considerados dentro do ano civil do aniversário. rc/cn (EFE)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar