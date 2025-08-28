O que esperar do Festival de Veneza deste ano

Pontapé inicial da temporada de premiações, festival terá estrelas de Hollywood e obras com potencial para o Oscar, mas também filmes e documentários sobre conflitos geopolíticos atuais.As ruas e as telonas da ilha italiana de Lido, onde ocorre a partir desta quarta-feira (27/09) o Festival de Cinema de Veneza, receberão estrelas de Hollywood como Julia Roberts, George Clooney e Cate Blanchett em obras com potencial de Oscar, mas também filmes e documentários independentes de forte componente político. Julia Roberts fará a primeira aparição de sua carreira em Veneza para lançar Depois da Caçada, de Luca Guadagnino, um thriller inspirado no movimento #MeToo. Ela interpreta Alma, uma professora de filosofia de Yale que se vê em uma situação difícil quando sua aluna de doutorado e protegida (Ayo Edebiri, de O Urso) acusa um colega e amigo (Andrew Garfield) de agressão sexual. Outro novato em Veneza é o lutador profissional que se tornou astro de filmes de ação Dwayne Johnson, estrelando um filme sério (pela primeira vez). Ele interpreta o ex-lutador de wrestling amador e de MMA Mark Kerr em The Smashing Machine, do queridinho indie Benny Safdie. Emily Blunt interpreta a esposa de Kerr, Dawn Staples. A atriz Fernanda Torres faz parte do júri do festival neste ano, que será presidido pelo diretor americano Alexander Payne. Após ter destaque na edição anterior, com Ainda Estou Aqui levando o prêmio de melhor roteiro, nenhum filme brasileiro foi selecionado para a competição neste ano. Hollywood no tapete vermelho de Veneza Entre os frequentadores assíduos do Festival de Veneza, estará lá novamente neste ano George Clooney, protagonista de Jay Kelly, de Noah Baumbach, a história de um ator famoso que viaja pela Europa com seu empresário de longa data (interpretado por Adam Sandler) enquanto refletem sobre seus legados e escolhas de vida. Cate Blanchett e Adam Driver, também figurinhas carimbadas de Lido, retornam com Father Mother Sister Brother, o novo filme muito aguardado do pioneiro do cinema independente Jim Jarmusch. Estudo triplo de personagens contemporâneos ambientado nos Estados Unidos, Dublin e Paris, o filme acompanha as relações entre filhos adultos (incluindo Blanchett e Driver) e seus pais um tanto distantes, interpretados por Tom Waits e Charlotte Rampling. Os fãs de cinema sul-coreano ficarão satisfeitos com No Other Choice, o novo thriller policial do mestre Park Chan-wook (Old Boy, A Criada). O filme é estrelado por Lee Byung-hun, que interpreta um homem demitido de seu emprego de muitos anos que tenta impiedosamente recuperar o posto. Enquanto isso, Emma Stone trabalha novamente com o diretor de Pobres Criaturas, Yorgos Lanthimos, para Bugonia, o remake em inglês do completamente insano (e totalmente brilhante) filme de ficção científica sul-coreano de 2003, Jigureul Jikyeora! O galã australiano Jacob Elordi também está na cidade, participando da aguardada adaptação de Frankenstein, de Guillermo del Toro, que conta ainda com Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz. O retorno das plataformas de streaming Depois de ficar de fora no ano passado, a Netflix está de volta a Veneza com tudo. Ao lado de Frankenstein, de Del Toro, e Jay Kelly, de Baumbach, a plataforma apresenta House of Dynamite, o primeiro longa-metragem da diretora de ação Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror) em oito anos. O thriller acompanha um grupo de funcionários da Casa Branca – interpretados, entre outros, por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee e Jared Harris – que se esforçam para lidar com um ataque iminente de mísseis nucleares contra os EUA. Temporada de premiações começa aqui Veneza se tornou o pontapé inicial não oficial da temporada de premiações, e a programação deste ano parece especialmente sintonizada com o Oscar. O diretor Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar por A Grande Beleza, abre o festival com La Grazia, estrelado por seu muso de longa data, Toni Servillo. Mona Fastvold, coautora e produtora de O Brutalista, vencedor de três Oscars, chega a Veneza com The Testament of Ann Lee, um drama musical histórico estrelado por Amanda Seyfried como a personagem-título Ann Lee, líder fundadora da seita religiosa Shakers no século 18. O artista e cineasta Julian Schnabel retorna a Veneza com seu próprio drama de época com potencial para troféus, In the Hand of Dante, um thriller policial sobre um manuscrito da Divina Comédia de Dante Alighieri. Oscar Isaac estrela um papel duplo ao lado de um elenco que inclui Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot, Martin Scorsese e Al Pacino. Há também vários documentários em Veneza neste ano que podem aparecer nas listas de prêmios e melhores filmes. O lendário diretor alemão Werner Herzog, que recebe um prêmio pelo conjunto de sua obra na cerimônia de abertura do festival, apresentará um documentário não convencional sobre a natureza, Ghost Elephants. O filme acompanha rastreadores coissã em Angola na procura por uma manada lendária – e possivelmente mítica – de elefantes. Laura Poitras, vencedora do Oscar por seu documentário sobre Edward Snowden, Citizenfour, une-se a Mark Obenhaus em Cover-up, um retrato de Seymour Hersh, jornalista investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer que revelou escândalos do Exército dos EUA durante a Guerra do Vietnã e a Guerra do Iraque. Entre os filmes internacionais estão O Estrangeiro, de François Ozon, uma adaptação do clássico existencialista de Albert Camus, e Orphan, o novo longa-metragem do diretor de O Filho de Saul, Laszlo Nemes, que acompanha os desenvolvimentos da Revolução Húngara de 1956 em Budapeste contra o regime comunista. Conflitos geopolíticos na telona Em geral, Veneza é menos conhecida por obras de conteúdo político, mas o festival deste ano tem vários filmes carregados de geopolítica contemporânea. The Voice of Hind Rajab, da cineasta tunisiana Kaouther Ben Hania, é um drama da vida real baseado na história verdadeira e angustiante de uma menina de seis anos presa em Gaza durante a invasão israelense, incluindo sua última ligação telefônica desesperada para os socorristas do Crescente Vermelho. Ao descrever o filme durante uma coletiva de imprensa, o diretor artístico de Veneza, Alberto Barbera, mal conseguiu conter as lágrimas. A política russa está em destaque em The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas, estrelado por Jude Law como Vladimir Putin e Paul Dano como um poderoso agente político nos bastidores do Kremlin. O Irã é o foco de dois filmes exibidos nas seções paralelas do festival de Veneza: Divine Comedy, de Ali Asgari, uma sátira sombria sobre um cineasta iraniano que luta contra a censura, e Inside Amir, de Amir Azizi, que acompanha um jovem iraniano prestes a deixar o país. Também haverá tensão política fora das salas de exibição. Em 23 de agosto, centenas de cineastas e personalidades culturais, sob a bandeira Venice4Palestine, assinaram uma carta aberta instando o festival a tomar uma posição clara sobre a guerra em Gaza, que condenasse a agressão israelense e desse mais espaço a vozes palestinas. O coletivo de artistas italianos Artisti #NoBavaglio convocou uma grande manifestação para o sábado, alertando que o festival corre o risco de se tornar "uma vitrine triste e vazia" se ignorar a guerra em curso no território palestino. Autor: Scott Roxborough