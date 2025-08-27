Ludmila Amaral apresenta tributo à Marina Lima em Fortaleza

Ludmila Amaral apresenta tributo à Marina Lima em FortalezaNo dia 3 de setembro, a cantora Ludmila Amaral sobe ao palco do restaurante Caravaggio, em Fortaleza, com show que reúne sucessos de Marina Lima
A cantora Ludmila Amaral apresenta na próxima quarta-feira, 3 de setembro, em Fortaleza, o show “Lud canta Marina Lima”, dedicado à obra da artista que marcou gerações da música brasileira.
A apresentação acontece no restaurante Caravaggio, localizado no Meireles, e traz um repertório que percorre as diferentes fases da carreira de Marina.
O espetáculo tem início às 20 horas. A proposta é revisitar sucessos que fizeram história nas décadas de 1980 e 1990, além de canções que seguem presentes na trajetória da cantora e compositora carioca, como “Fullgás”, “À francesa” e “Não sei dançar”.
O show integra a programação musical do restaurante de comida italiana, que abre espaço para projetos autorais e tributos a nomes importantes da cena nacional.
Show “Lud canta Marina Lima”
- Quando: quarta-feira, 3 de setembro, às 20 horas
- Onde: Restaurante Caravaggio (R. Prof. Dias da Rocha, 199 - Meireles)
- Quanto: R$ 40 (couvert)
- Mais informações: instagram @caravaggiocucina