Ludmila Amaral apresenta tributo à Marina Lima em Fortaleza

A cantora Ludmila Amaral apresenta na próxima quarta-feira, 3 de setembro, em Fortaleza, o show “Lud canta Marina Lima”, dedicado à obra da artista que marcou gerações da música brasileira.



A apresentação acontece no restaurante Caravaggio, localizado no Meireles, e traz um repertório que percorre as diferentes fases da carreira de Marina.

