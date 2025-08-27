Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ludmila Amaral apresenta tributo à Marina Lima em Fortaleza

No dia 3 de setembro, a cantora Ludmila Amaral sobe ao palco do restaurante Caravaggio, em Fortaleza, com show que reúne sucessos de Marina Lima
A cantora Ludmila Amaral apresenta na próxima quarta-feira, 3 de setembro, em Fortaleza, o show “Lud canta Marina Lima”, dedicado à obra da artista que marcou gerações da música brasileira.

A apresentação acontece no restaurante Caravaggio, localizado no Meireles, e traz um repertório que percorre as diferentes fases da carreira de Marina.

O espetáculo tem início às 20 horas. A proposta é revisitar sucessos que fizeram história nas décadas de 1980 e 1990, além de canções que seguem presentes na trajetória da cantora e compositora carioca, como “Fullgás”, “À francesa” e “Não sei dançar”.

O show integra a programação musical do restaurante de comida italiana, que abre espaço para projetos autorais e tributos a nomes importantes da cena nacional.

Show “Lud canta Marina Lima”

  • Quando: quarta-feira, 3 de setembro, às 20 horas
  • Onde: Restaurante Caravaggio (R. Prof. Dias da Rocha, 199 - Meireles)
  • Quanto: R$ 40 (couvert)
  • Mais informações: instagram @caravaggiocucina

