Indiana Nomma apresenta tributo à Mercedes Sosa no Cineteatro

Neste domingo, 24, o Cineteatro São Luiz é palco de uma apresentação especial que homenageia Mercedes Sosa (1935-2009), considerada uma das vozes de destaque da América Latina. No evento marcado para às 18 horas, a cantora Indiana Nomma realiza um tributo no qual celebra a vida e obra da artista argentina.
Apresentando o show “Mercedes Sosa: A Voz dos Sem Voz”, Indiana traz no repertório releituras de canções que marcaram a trajetória de Mercedes. O momento também celebra o aniversário de 90 anos de Mercedes Sosa, idade que faria este ano.
O show em Fortaleza marca a segunda parte da homenagem de Indiana à Mercedes. Nascida em Honduras e radicada no Brasil, Indiana Nomma é declarada, pela família de Mercedes, uma de suas principais intérpretes, tendo lançado dois discos dedicados à ativista.
Os ingressos para o show estão à venda no site Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz, com valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).
Indiana Nomma canta Mercedes Sosa em Fortaleza
- Quando: domingo, 24, às 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: Sympla e bilheteria presencial
- Mais informações: no Instagram @indiananomma e @cineteatrosaoluiz