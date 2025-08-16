O que fazer em Fortaleza hoje, 16/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 16/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 16 de agosto (16/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 16 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atrações deste sábado, 16
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 16, é a Festa Sambaile, no Complexo Cultural Estação das Artes.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 16 de agosto (16/08):
Hoots Garden
- Com: Lucas Novais, Igor Costa, Ricky Castelo e DJ Claudio Macedo
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: Hoots Gastropub (avenida Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
- Mais informações: @hootsgastropub
- Com cobrança de couvert
Sambaile
- Com: DJ Jéssica Sales, Grupo Melanina, Samba Kanjerê, Vanessa A Cantora, DJ Negona e Afreekassia
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Baile Tropical
- Com: Luau
- Quando: 16h20min
- Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida Abolição, 2727 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 90
- Vendas: OutGo
Mestre Sussa
- Com: DJ Tauí Castro, Banda Pira e Yuri Castro
- Quando: a partir das 16h20min
- Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
- Mais informações: @mestresussa
- Com cobrança de couvert
Sábado do Forró Estilizado
- Com: Suzy Navarro, César Dantas e Dayana Almeida
- Quando: 17 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355, Aldeota)
- Quanto: R$ 35 (couvert)
- Vendas: OutGo
ForCaos
- Com: Banda Thrunda
- Quando: 17 horas
- Onde: Centro de Treinamento do Pici (rua Franco Rocha, 451 - Henrique Jorge)
- Gratuito
Vila Azul do Mar
- Com: Luh Lívia e Di Ferreira
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Mais informações: @vilaazuldomar
- Gratuito
Festa Beije
- Com: DJs Ben & Jeri, Darwin e Isa
- Quando: 17 horas
- Onde: Arrumação (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: OutGo
Festival Forró & Mulher
- Com: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia
- Quando: 18 horas
- Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Quanto: a partir de R$ 50
- Vendas: site Meu Bilhete e lojas Homem do Sapato e Casa do Celular
Lollapaliso
- Com: Ragnarok, Dead Rose, Animals, Take One e Shirley Cordeiro
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Espaço Live (rua Prof. Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)
- Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa)
- Vendas: OutGo
- Mais informações: @lollapalisoceara
Samba no Cantinho
- Com: Grupo Academia e Pingo de Fortaleza
- Quando: 18 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: a partir de R$ 20 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial
Sessão Mercúrio
- Com: Clau Aniz e Leves Passos
- Quando: 18h30min
- Onde: Casa Mercúrio (avenida da Universidade, 2475 - Benfica)
- Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
- Vendas: Sympla
Festa Rebobine
- Com: Kivu, Utox e Viúva Negra
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Show Maria, vai com as outras!
- Com: Grupo Essas Mulheres
- Quando: 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
House All Night
- Com: DJs Deof, Leocosil e Monstrava
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Casa Ocan (rua Nossa Senhora dos Remédio, 36 - Benfica)
- Quanto: R$ 10
- Mais informações: @bodinhoproducoes
Garden
- Com: Daniel Oliveira
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Garden (avenida Engenheiro Santana Jr, 2977 - Cocó)
- Reservas e mais informações: @gardenfortaleza
Boteco do Murici
- Com: Márcio Muamba
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
- Quanto: R$ 10 (couvert)
- Mais informações: @botecodomurici
Brikynn
- Com: Banda Gatil e Os Fabulosos
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota)
- Quanto: R$ 15 (couvert)
- Mais informações: @brikynn
Festival Música Vocal
- Com: Doixton
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito, retirada de ingressos no OutGo
Festival de Forró Raiz
- Com: Café Coado, Edvan Batista, Forró de Qualidade e Chapéu de Qualidade
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
- Quanto: a partir de R$ 10
- Vendas: OutGo
Super Pira
- Com: Superbanda e Pira
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Festa Tubulosa
- Com: Maitech, Lucas BMR, RENNÓ, Babita Soares, Fritaz, Matusa, Metalluna, Ryanbnog, Tuusmyr e Tiiito
- Quando: 21h30min
- Onde: G.R.B.C. Unidos da Cachorra (avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 35
- Vendas: ShotGun.live
Cenário Casa de Música
- Com: Márcio Resende Quarteto
- Quando: 21h30min
- Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Reservas e mais informações: @cenariocasademusica
- Com cobrança de couvert
Festival Breeza
- Com: Thiago Freitas, Kadu Martins e Diego Facó
- Quando: 22 horas
- Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
- Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
- Ingressos: ST Ingressos
BOLADONA #3
- Quando: 23 horas
- Onde: Y'all Club (Rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Festa Foguentinha
- Com: PiáJay, Rafa, Ddzin, Fuga, Nayma, Viúva, Pretassa, Negona, Lolost, Cabulosa e Má dame
- Quando: 23 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: OutGo
Funk do Fuzz
- Com: Lolost, Lucas BMR, Pedro Alencar e Vnni
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: OutGo