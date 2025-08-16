Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 16/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 16/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 16 de agosto (16/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 16 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atrações deste sábado, 16

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 16, é a Festa Sambaile, no Complexo Cultural Estação das Artes.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 16 de agosto (16/08):

Hoots Garden

  • Com: Lucas Novais, Igor Costa, Ricky Castelo e DJ Claudio Macedo
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: Hoots Gastropub (avenida Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
  • Mais informações: @hootsgastropub
  • Com cobrança de couvert

Sambaile 

  • Com: DJ Jéssica Sales, Grupo Melanina, Samba Kanjerê, Vanessa A Cantora, DJ Negona e Afreekassia
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Baile Tropical

  • Com: Luau
  • Quando: 16h20min
  • Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida Abolição, 2727 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 90
  • Vendas: OutGo

Mestre Sussa

  • Com: DJ Tauí Castro, Banda Pira e Yuri Castro
  • Quando: a partir das 16h20min
  • Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
  • Mais informações: @mestresussa
  • Com cobrança de couvert

Sábado do Forró Estilizado

  • Com: Suzy Navarro, César Dantas e Dayana Almeida
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355, Aldeota)
  • Quanto: R$ 35 (couvert)
  • Vendas: OutGo

ForCaos 

  • Com: Banda Thrunda
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Centro de Treinamento do Pici (rua Franco Rocha, 451 - Henrique Jorge)
  • Gratuito

Vila Azul do Mar

  • Com: Luh Lívia e Di Ferreira
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Mais informações: @vilaazuldomar
  • Gratuito

Festa Beije

  • Com: DJs Ben & Jeri, Darwin e Isa
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Arrumação (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: OutGo

Festival Forró & Mulher 

  • Com: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: site Meu Bilhete e lojas Homem do Sapato e Casa do Celular

Forcaos realiza edição no Centro de Treinamento do Pici
Forcaos realiza edição no Centro de Treinamento do Pici Crédito: Ghandi Guimarães/ divulgação
Solange Almeida faz show no Festival Forró e Mulher
Solange Almeida faz show no Festival Forró e Mulher Crédito: Victor Garcia/ Divulgação

Lollapaliso 

  • Com: Ragnarok, Dead Rose, Animals, Take One e Shirley Cordeiro
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Espaço Live (rua Prof. Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)
  • Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa)
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: @lollapalisoceara

Samba no Cantinho

  • Com: Grupo Academia e Pingo de Fortaleza
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Sessão Mercúrio

  • Com: Clau Aniz e Leves Passos
  • Quando: 18h30min
  • Onde: Casa Mercúrio (avenida da Universidade, 2475 - Benfica)
  • Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Festa Rebobine

  • Com: Kivu, Utox e Viúva Negra
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Show Maria, vai com as outras!

  • Com: Grupo Essas Mulheres
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

House All Night

  • Com: DJs Deof, Leocosil e Monstrava
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Casa Ocan (rua Nossa Senhora dos Remédio, 36 - Benfica)
  • Quanto: R$ 10
  • Mais informações: @bodinhoproducoes

Garden

  • Com: Daniel Oliveira
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Garden (avenida Engenheiro Santana Jr, 2977 - Cocó)
  • Reservas e mais informações: @gardenfortaleza

Boteco do Murici

  • Com: Márcio Muamba
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 10 (couvert)
  • Mais informações: @botecodomurici

Brikynn

  • Com: Banda Gatil e Os Fabulosos
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 15 (couvert)
  • Mais informações: @brikynn

Festival Música Vocal

  • Com: Doixton
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito, retirada de ingressos no OutGo

Festival de Forró Raiz

  • Com: Café Coado, Edvan Batista, Forró de Qualidade e Chapéu de Qualidade
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
  • Quanto: a partir de R$ 10
  • Vendas: OutGo

Super Pira

  • Com: Superbanda e Pira
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Festa Tubulosa

  • Com: Maitech, Lucas BMR, RENNÓ, Babita Soares, Fritaz, Matusa, Metalluna, Ryanbnog, Tuusmyr e Tiiito
  • Quando: 21h30min
  • Onde: G.R.B.C. Unidos da Cachorra (avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 35
  • Vendas: ShotGun.live

Cenário Casa de Música

  • Com: Márcio Resende Quarteto
  • Quando: 21h30min
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Reservas e mais informações: @cenariocasademusica
  • Com cobrança de couvert

Festival Breeza

  • Com: Thiago Freitas, Kadu Martins e Diego Facó
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
  • Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
  • Ingressos: ST Ingressos

BOLADONA #3

  • Quando: 23 horas
  • Onde: Y'all Club (Rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Festa Foguentinha

  • Com: PiáJay, Rafa, Ddzin, Fuga, Nayma, Viúva, Pretassa, Negona, Lolost, Cabulosa e Má dame
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: OutGo

Funk do Fuzz

  • Com: Lolost, Lucas BMR, Pedro Alencar e Vnni
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: OutGo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar