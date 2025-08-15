Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 15/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 15 de agosto (15/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 15 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 15, é o Palosa Baile, no Complexo Cultural Estação das Artes.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 15 de agosto (15/08):

Poço da Draga

  • Com: DJ Bugzinha, Afoxé Acabaca, Dragaxé e DJ Thalu
  • Quando: 13h às 20 horas
  • Onde: Poço da Draga (rua dos Tabajaras, 110 - Centro)
  • Gratuito

Festa Paradise

  • Com: DJs Victor Msat e Paluma
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)
  • Mais informações: @calcadinhabar
  • Com cobrança de couvert

Garden

  • Com: DJ Saulo Torres
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Garden (avenida Engenheiro Santana Jr, 2977 - Cocó)
  • Reservas e mais informações: @gardenfortaleza

Mestre Sussa

  • Com: Anderson Ramos e Xandy Félix
  • Quando: a partir das 17h30min
  • Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
  • Mais informações: @mestresussa
  • Com cobrança de couvert

Palosa Baile

  • Com: DJs Negoga, Guiih, Madu, Nandi, Lolost, DDzin e Rennó
  • Quando: das 17h30min às 22 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Cantinho do Frango

  • Com: Cris Fiuza
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Show Odoyá

  • Com: Coletivo Caravana Cultural
  • Quando: 18h às 19h30min
  • Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)
  • Gratuito

Arrumação Flores

  • Com: Wanessa Malta e Beto Albuquerque
  • Quando: a partir das 18h30min
  • Onde: Arrumação Flores (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @arrumacaoflores
  • Com cobrança de couvert

Djonga

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 70
  • Vendas: ShotGun.live

Sexta no Boteco

  • Com: Anthony Carvalho e Paulinha Ravett
  • Quando: 19h30min
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 22 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Tributo Nana Caymmi 

  • Com: Fhátima Santos e Raara Rodrigues
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Belch Bar (rua Lívio Barreto, 541- Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: (85) 99973-3054

Brikynn

  • Com: Paula Lopes
  • Quando: a partir das 20 horas
  • Onde: Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 12 (couvert)
  • Mais informações: @brikynn

Tributo a Legião Urbana 

  • Com: Nathã Mariani
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 90
  • Vendas: Uhuu.com

Grande Roda de Samba

  • Com: Belinho, Dipas, Marcelo Di Hollanda e Mateus Farias
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 33
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: @motolibrebar

Hoots Pub

  • Com: Rustika, Hey Rock e DJ Marquinhos
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: Hoots Gastropub (avenida Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
  • Mais informações: @hootsgastropub
  • Com cobrança de couvert

Noite da Farra

  • Com: Banda Rainhas da Farra e Leo & Gabriel
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Skinão Sertanejo (avenida Coronel Carvalho, 1179 - Barra do Ceará)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: OutGo

Festa Kehcalor

  • Com: Dj Luiz Neto e Dj Negona
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Nomads Pub e Food (rua Padre Francisco Pinto, 114 - Benfica)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Cenário Casa de Música

  • Com: Giffoni’s Groove
  • Quando: 21h30min
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Reservas e mais informações: @cenariocasademusica
  • Com cobrança de couvert

Tributo Black Sabbath

  • Com: Banda Trítono
  • Quando: 22 horas
  • Onde: House Garden Pub (rua Doutor José Lino, 126 - Varjota)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: @housegardenpub

Festa A Noite Mais Triste do Mundo

  • Com: Leocosil, Monstrava e Peaug
  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito, retirada de ingressos no Sympla

BATIDÃO

  • Com: DJ Erkis, DJ Andra e Rebeca Sales
  • Quando: 22 horas
  • Onde: YOLO Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Gratuito, retirada de ingressos no OutGo

Festival Breeza

  • Com: Thiago Freias, Kadu Martins e Diego Facó
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
  • Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
  • Ingressos: ST Ingressos

Festa Mokado

  • Com: APS, Nandi, Volúpio, Ryanbnog e Emiciomar
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: ShotGun.live

