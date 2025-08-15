O que fazer em Fortaleza hoje, 15/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 15/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 15 de agosto (15/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 15 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 15, é o Palosa Baile, no Complexo Cultural Estação das Artes.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 15 de agosto (15/08):
Poço da Draga
- Com: DJ Bugzinha, Afoxé Acabaca, Dragaxé e DJ Thalu
- Quando: 13h às 20 horas
- Onde: Poço da Draga (rua dos Tabajaras, 110 - Centro)
- Gratuito
Festa Paradise
- Com: DJs Victor Msat e Paluma
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)
- Mais informações: @calcadinhabar
- Com cobrança de couvert
Garden
- Com: DJ Saulo Torres
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Garden (avenida Engenheiro Santana Jr, 2977 - Cocó)
- Reservas e mais informações: @gardenfortaleza
Mestre Sussa
- Com: Anderson Ramos e Xandy Félix
- Quando: a partir das 17h30min
- Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)
- Mais informações: @mestresussa
- Com cobrança de couvert
Palosa Baile
- Com: DJs Negoga, Guiih, Madu, Nandi, Lolost, DDzin e Rennó
- Quando: das 17h30min às 22 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Cantinho do Frango
- Com: Cris Fiuza
- Quando: 18 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial
Show Odoyá
- Com: Coletivo Caravana Cultural
- Quando: 18h às 19h30min
- Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)
- Gratuito
Arrumação Flores
- Com: Wanessa Malta e Beto Albuquerque
- Quando: a partir das 18h30min
- Onde: Arrumação Flores (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @arrumacaoflores
- Com cobrança de couvert
Djonga
- Quando: 19 horas
- Onde: Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 70
- Vendas: ShotGun.live
Sexta no Boteco
- Com: Anthony Carvalho e Paulinha Ravett
- Quando: 19h30min
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 22 (couvert)
- Vendas: OutGo
Tributo Nana Caymmi
- Com: Fhátima Santos e Raara Rodrigues
- Quando: 20 horas
- Onde: Belch Bar (rua Lívio Barreto, 541- Dionísio Torres)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
- Mais informações: (85) 99973-3054
Brikynn
- Com: Paula Lopes
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota)
- Quanto: R$ 12 (couvert)
- Mais informações: @brikynn
Tributo a Legião Urbana
- Com: Nathã Mariani
- Quando: 21 horas
- Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
- Quanto: a partir de R$ 90
- Vendas: Uhuu.com
Grande Roda de Samba
- Com: Belinho, Dipas, Marcelo Di Hollanda e Mateus Farias
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 33
- Vendas: Sympla
- Mais informações: @motolibrebar
Hoots Pub
- Com: Rustika, Hey Rock e DJ Marquinhos
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: Hoots Gastropub (avenida Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
- Mais informações: @hootsgastropub
- Com cobrança de couvert
Noite da Farra
- Com: Banda Rainhas da Farra e Leo & Gabriel
- Quando: 21 horas
- Onde: Skinão Sertanejo (avenida Coronel Carvalho, 1179 - Barra do Ceará)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: OutGo
Festa Kehcalor
- Com: Dj Luiz Neto e Dj Negona
- Quando: 21 horas
- Onde: Nomads Pub e Food (rua Padre Francisco Pinto, 114 - Benfica)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Cenário Casa de Música
- Com: Giffoni’s Groove
- Quando: 21h30min
- Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Reservas e mais informações: @cenariocasademusica
- Com cobrança de couvert
Tributo Black Sabbath
- Com: Banda Trítono
- Quando: 22 horas
- Onde: House Garden Pub (rua Doutor José Lino, 126 - Varjota)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
- Mais informações: @housegardenpub
Festa A Noite Mais Triste do Mundo
- Com: Leocosil, Monstrava e Peaug
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito, retirada de ingressos no Sympla
BATIDÃO
- Com: DJ Erkis, DJ Andra e Rebeca Sales
- Quando: 22 horas
- Onde: YOLO Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Gratuito, retirada de ingressos no OutGo
Festival Breeza
- Com: Thiago Freias, Kadu Martins e Diego Facó
- Quando: 22 horas
- Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
- Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
- Ingressos: ST Ingressos
Festa Mokado
- Com: APS, Nandi, Volúpio, Ryanbnog e Emiciomar
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: ShotGun.live