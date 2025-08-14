Silvano Tomaz Representa o Brasil em Bienal e Trienal de Gravura

Gravurista cearense expõe obras em festivais na Bulgária e FrançaSilvano Tomaz estará presente na 23ª Bienal de Varna, na Bulgária, e na 12ª Trienal de Chamalières, na França, representando o Brasil.
O artista cearense Silvano Tomaz, representará o Brasil em duas importantes exposições internacionais de gravura: a 23ª Bienal Internacional de Gravura de Varna, na Bulgária, e a 12ª Trienal Mundial de Impressões de Chamalières, na França.
Ambos os eventos são reconhecidos pela diversidade de participantes e pela relevância no campo das artes gráficas contemporâneas.
A 23ª Bienal de Varna será inaugurada nesta quinta-feira, 14, na Galeria de Arte da Cidade de Varna, e contará com obras de mais de 50 países. Este evento, realizado desde 1979, é um dos maiores e mais tradicionais no âmbito das artes gráficas.
"Participar da 23ª Bienal de Varna e da 12ª Trienal de Chamalières é um grande reconhecimento da minha trajetória e da importância da gravura como linguagem artística. Além disso, é uma oportunidade de dialogar com artistas de diferentes culturas e afirmar a presença da produção gráfica brasileira no cenário internacional", afirma Silvano.
A Trienal de Chamalières será realizada entre 27 de setembro e 9 de novembro de 2025, na cidade francesa e em outros locais da região. Desde sua criação em 1983, a Trienal se consolidou como um dos principais eventos de gravura na França, reunindo artistas do mundo inteiro.
Silvano Tomaz, com uma vasta experiência em exposições no Brasil e no exterior, é um dos selecionados para esta edição.
"Ao verem minhas obras na Bienal de Varna e na Trienal de Chamalières, espero que o público internacional se conecte com a gravura como uma linguagem universal, capaz de atravessar fronteiras geográficas e culturais. Meu trabalho carrega as marcas do meu lugar de origem e das vivências cotidianas, mas também propõe reflexões sobre a condição humana, o tempo e o silêncio", comenta o artista.
Com formação em Arte pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) e uma carreira consolidada, Silvano tem contribuído para a difusão da arte cearense no exterior. Além de ser mestre em Arte, ele é professor de artes na rede estadual de ensino do Ceará e acumula mais de 150 exposições, tanto coletivas quanto individuais, além de diversas premiações nacionais e internacionais.
O que são as exposições
A 23ª Bienal Internacional de Gravura de Varna, que se estende até setembro, é uma das principais vitrines da gravura contemporânea, reunindo artistas de diversos países. Já a 12ª Trienal de Chamalières, destaca as inovações e as tendências da gravura no cenário artístico global.
Ambas as mostras terão uma programação variada, com workshops, conferências e exposições, visando aproximar o público da arte da gravura, uma forma de expressão muitas vezes associada ao processo de reprodução, mas que, nas mãos de artistas como Silvano, se transforma em uma poderosa manifestação criativa.
23ª Bienal Internacional de Gravura de Varna
- Quando: abertura na quinta, 14; exposição segue em cartaz até 30 de setembro
- Onde: Galeria de Arte Gráfica de Varna (Rua Liuben Karavelov, 9002, Varna-Bulgária)
- Mais informações: www.printbiennial.com
12ª Trienal Mundial de Impressões de Chamalières
- Quando: abertura no sábado 27 de setembro, exposição segue em cartaz até 9 de novembro
- Onde: 19 avenue des Thermes, 63400 - Chamalières, França
- Mais informações: www.mondialestampe.com