Silvano Tomaz Representa o Brasil em Bienal e Trienal de Gravura

O artista cearense Silvano Tomaz, representará o Brasil em duas importantes exposições internacionais de gravura: a 23ª Bienal Internacional de Gravura de Varna, na Bulgária, e a 12ª Trienal Mundial de Impressões de Chamalières, na França. Ambos os eventos são reconhecidos pela diversidade de participantes e pela relevância no campo das artes gráficas contemporâneas.

A 23ª Bienal de Varna será inaugurada nesta quinta-feira, 14, na Galeria de Arte da Cidade de Varna, e contará com obras de mais de 50 países. Este evento, realizado desde 1979, é um dos maiores e mais tradicionais no âmbito das artes gráficas. "Participar da 23ª Bienal de Varna e da 12ª Trienal de Chamalières é um grande reconhecimento da minha trajetória e da importância da gravura como linguagem artística. Além disso, é uma oportunidade de dialogar com artistas de diferentes culturas e afirmar a presença da produção gráfica brasileira no cenário internacional", afirma Silvano. A Trienal de Chamalières será realizada entre 27 de setembro e 9 de novembro de 2025, na cidade francesa e em outros locais da região. Desde sua criação em 1983, a Trienal se consolidou como um dos principais eventos de gravura na França, reunindo artistas do mundo inteiro.

Silvano Tomaz, com uma vasta experiência em exposições no Brasil e no exterior, é um dos selecionados para esta edição. "Ao verem minhas obras na Bienal de Varna e na Trienal de Chamalières, espero que o público internacional se conecte com a gravura como uma linguagem universal, capaz de atravessar fronteiras geográficas e culturais. Meu trabalho carrega as marcas do meu lugar de origem e das vivências cotidianas, mas também propõe reflexões sobre a condição humana, o tempo e o silêncio", comenta o artista.

Com formação em Arte pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) e uma carreira consolidada, Silvano tem contribuído para a difusão da arte cearense no exterior. Além de ser mestre em Arte, ele é professor de artes na rede estadual de ensino do Ceará e acumula mais de 150 exposições, tanto coletivas quanto individuais, além de diversas premiações nacionais e internacionais.

