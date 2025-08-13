Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 13/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 13/08/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,13 de agosto de 2025 (13/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 13 de agosto de 2025 (13/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Tio Quase Perfeito 2" é um longa-metragem dirigido por Pedro Antônio Paes.
Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Um Tio Quase Perfeito 2
- Quando: hoje, quarta, 13 de agosto de 2025 (13/08/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui
Paul WeitzDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente