Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 13/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 13 de agosto de 2025 (13/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Tio Quase Perfeito 2" é um longa-metragem dirigido por Pedro Antônio Paes.

Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos.