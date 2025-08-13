Nana Caymmi é homenageada por cantoras cearenses em show nesta sexta

Nana Caymmi (1941-2025) é homenageada pelas cantoras cearenses Fhátima Santos e Raara Rodrigues em show nesta sexta, 15

Nesta sexta-feira, 15, o Belch Bar, localizado no Dionísio Torres, recebe uma apresentação especial em homenagem a Nana Caymmi (1941-2025).

O momento reúne vozes de destaque na música cearense, as cantoras Fhátima Santos e Raara Rodrigues, que compartilham suas experiências de gerações diferentes na cena do Estado.