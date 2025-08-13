Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nana Caymmi é homenageada por cantoras cearenses em show nesta sexta

Nana Caymmi (1941-2025) é homenageada pelas cantoras cearenses Fhátima Santos e Raara Rodrigues em show nesta sexta, 15
Nesta sexta-feira, 15, o Belch Bar, localizado no Dionísio Torres, recebe uma apresentação especial em homenagem a Nana Caymmi (1941-2025).

O momento reúne vozes de destaque na música cearense, as cantoras Fhátima Santos e Raara Rodrigues, que compartilham suas experiências de gerações diferentes na cena do Estado.

Conheça Raara Rodrigues: cantora cearense que desponta na cena musical por meio do jazz

Com início marcado para às 20 horas, a apresentação musical terá no repertório canções que vão celebrar a vida e trajetória de Nana, mesclando composições da artista e clássicos da MPB, com destaque para Dorival Caymmi, Gonzaguinha e Milton Nascimento.

A apresentação conta com a participação do pianista Robson Gomes, que irá somar ao evento. O momento é aberto ao público, com couvert no valor de R$ 20.

Fhátima Santos e Raara Rodrigues cantam Nana Caymmi

  • Quando: sexta-feira, 15, às 20 horas
  • Onde: Belch Bar (rua Lívio Barreto, 541 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: (85) 99973.3054
  • Instagram: @belchbar

