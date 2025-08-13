Como está a saúde de Fausto Silva hoje, 13? Veja últimas notícias

Faustão está internado desde 21 de maio se recuperando de dois procedimentos de alta complexidade: um transplante de fígado e um retransplante de rim. / Crédito: Reprodução/Instagram @faustosilvaofcial

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, vive um dos momentos mais críticos de sua trajetória. Internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ele passou, nesta semana, por um transplante de fígado e um retransplante de rim. O novo procedimento renal já estava previsto há cerca de um ano, mas foi antecipado após um agravamento repentino causado por uma infecção bacteriana que evoluiu para sepse — reação inflamatória grave que pode levar à falência de órgãos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O filho do apresentador, João Silva, rebateu publicamente no último sábado, 9, declarações de um médico que falou em “baixa chance de sobrevivência” para o comunicador.

Faustão: histórico de transplantes e riscos Faustão já havia passado por dois transplantes nos últimos dois anos: um coração em agosto de 2023 e um rim em fevereiro de 2024. Agora, menos de seis meses depois, enfrentou mais duas cirurgias de grande porte. Especialistas destacam que transplantes múltiplos exigem compatibilidade rigorosa e integração entre órgãos como coração, fígado e rim. O uso contínuo de imunossupressores, essencial para evitar rejeição, também compromete o sistema imunológico, elevando o risco de infecções graves.

A sepse pode causar queda acentuada da pressão arterial, insuficiência de órgãos e risco de morte. Os sinais incluem febre ou hipotermia, confusão mental e respiração acelerada. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O retransplante renal foi necessário devido à perda de função do rim recebido em 2024, enquanto o transplante de fígado foi motivado por falência irreversível do órgão.