Brasileira entra para elenco da peça ‘Jogos Vorazes’ em Londres

A peça “The Hunger Games On Stage”, primeira adaptação de “Jogos Vorazes” para o teatro, estreia no dia 20 de outubro em Londres, no Reino Unido. A atriz brasileira Mariana Lewis entra para o elenco do espetáculo como Glimmer, personagem do Distrito 1. Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

"Que oportunidade incrível fazer parte do elenco original de Jogos Vorazes nos palcos de Londres. Elenco e produção tá surreal, representando o BR no distrito 1!!", escreveu a atriz na legenda do post de terça-feira, 12, que anunciou sua participação na peça. Adaptado dos primeiros livros da série de Suzanne Collins, o espetáculo é realizado em um palco oval dividido em 11 seções, cada uma representando um distrito. A plateia fica disposta ao redor do palco, em 360 graus. A produção será exibida no Troubadour Canary Wharf Theatre, um teatro projetado para abrigar "The Hunger Games On Stage".