Brasileira entra para elenco da peça ‘Jogos Vorazes’ em Londres

Mariana Lewis, atriz brasileira, entra para o elenco da peça ‘Jogos Vorazes’, de Londres, com estreia em outubro
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
A peça “The Hunger Games On Stage”, primeira adaptação de “Jogos Vorazes” para o teatro, estreia no dia 20 de outubro em Londres, no Reino Unido. A atriz brasileira Mariana Lewis entra para o elenco do espetáculo como Glimmer, personagem do Distrito 1.

Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

“Que oportunidade incrível fazer parte do elenco original de Jogos Vorazes nos palcos de Londres. Elenco e produção tá surreal, representando o BR no distrito 1!!”, escreveu a atriz na legenda do post de terça-feira, 12, que anunciou sua participação na peça.

Adaptado dos primeiros livros da série de Suzanne Collins, o espetáculo é realizado em um palco oval dividido em 11 seções, cada uma representando um distrito. A plateia fica disposta ao redor do palco, em 360 graus. A produção será exibida no Troubadour Canary Wharf Theatre, um teatro projetado para abrigar “The Hunger Games On Stage”.

Além de Mariana Lewis, o elenco da peça tem Mia Carragher, interpretando a protagonista Katniss Everdeen, e Euan Garrett, que vive Peeta Mellark. Na versão cinematográfica de “Jogos Vorazes”, Glimmer é interpretada pela atriz Leven Rambin. “The Hunger Games On Stage” é dirigido por Matthew Dunster, com adaptação por Conor McPherson.

Aos 20 anos, Mariana Lewis foi a primeira brasileira a ingressar na Guildhall School of Music & Drama, de Londres. Do Rio de Janeiro, a atriz vive na Inglaterra e é filha do diretor de cinema Quentin Lewis. Ela também já atuou na série “Medea”, na peça “Doctor Faustus” e na websérie “Encanto da Sereia”.

