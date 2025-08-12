Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 12/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 12/08/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Marley & Eu" é um longa-metragem dirigido por David Frankel.
Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado. Com o passar do tempo e apesar das diversas confusões aprontadas pelo cão, eles percebem que suas vidas jamais serão as mesmas.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Marley & Eu
- Quando: hoje, terça, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
