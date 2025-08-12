Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 12/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Marley & Eu" é um longa-metragem dirigido por David Frankel.

Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado. Com o passar do tempo e apesar das diversas confusões aprontadas pelo cão, eles percebem que suas vidas jamais serão as mesmas.