Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 12/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Marley & Eu" é um longa-metragem dirigido por David Frankel. 

 Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado. Com o passar do tempo e apesar das diversas confusões aprontadas pelo cão, eles percebem que suas vidas jamais serão as mesmas.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Marley & Eu

  • Quando: hoje, terça, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025) às 15h30min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

