Músicos cearenses fazem tributo a Arlindo Cruz no sábado, 16

Arlindo Cruz estava afastado da música desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) / Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

Morto na última sexta-feira, 8, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), Arlindo Cruz recebe um tributo no próximo sábado, 16, na Confeitaria Sublime, em Fortaleza. Os músicos cearenses de samba Theresa Rachel e Júnior Brown se unem para prestar uma homenagem ao artista carioca a partir das 16 horas.

A história de Arlindo Cruz Arlindo Cruz foi criado em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, e teve seu contato mais próximo com a música aos sete anos, quando ganhou seu primeiro cavaquinho. Aos 12 anos, o jovem já aprendera outros instrumentos, como o violão. Foi esse território onde ele cresceu que é tema de um dos maiores sucessos de sua carreira: a canção “Meu Lugar”, música tema da novela brasileira mais exportada do País, “Avenida Brasil”, que chegou a 148 países.