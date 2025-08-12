Músicos cearenses fazem tributo a Arlindo Cruz no sábado, 16

Músicos cearenses fazem tributo a Arlindo Cruz no sábado, 16Os músicos cearenses Theresa Rachel e Júnior Brown fazem tributo a Arlindo Cruz no sábado, 16, em Fortaleza
Morto na última sexta-feira, 8, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), Arlindo Cruz recebe um tributo no próximo sábado, 16, na Confeitaria Sublime, em Fortaleza.
Os músicos cearenses de samba Theresa Rachel e Júnior Brown se unem para prestar uma homenagem ao artista carioca a partir das 16 horas.
A história de Arlindo Cruz
Arlindo Cruz foi criado em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, e teve seu contato mais próximo com a música aos sete anos, quando ganhou seu primeiro cavaquinho. Aos 12 anos, o jovem já aprendera outros instrumentos, como o violão.
Foi esse território onde ele cresceu que é tema de um dos maiores sucessos de sua carreira: a canção “Meu Lugar”, música tema da novela brasileira mais exportada do País, “Avenida Brasil”, que chegou a 148 países.
Considerado por Caetano Veloso como um "deus de melodias mágicas", Arlindo Cruz foi indicado ao Grammy Latino nos anos de 2008, 2009, 2013, 2015 e 2016. Ele também venceu o Prêmio da Música Brasileira por Melhor Cantor na categoria Samba em 2012 e 2015, após ter sido Revelação na década de 1990.
Tributo a Arlindo Cruz
- Quando: sábado, 16, às 16 horas
- Onde: Confeitaria Sublime (rua Eduardo Bezerra, 1276 A - São João do Tauape)
- Quanto: R$ 18 (couvert)
- Mais informações: Instagram @confeitariasublime