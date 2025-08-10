O que fazer em Fortaleza hoje, 10/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 10/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 10 de agosto (10/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 10 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste domingo, 10, são os eventos especiais para o Dia dos Pais no Esquina Brasil e Ideal Clube.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 10 de agosto (10/08):
Festa Sunday Sun
- Com: Lukinha, Pedro Hara, Jozzú, DJ Rattacazzo, DJ Heverton e DJ Pedro Alencar
- Quando: a partir das 11 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: OutGo
Dia dos Pais no Esquina Brasil
- Com: Bagucinha do Silvinho
- Quando: a partir das 11 horas
- Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
- Quanto: R$ 10 (couvert)
- Mais informações: @esquinabrasilfortaleza
Dia dos Pais no Ideal Clube
- Com: Tito Freitas e Leal Santos
- Quando: das 12h às 17 horas
- Onde: Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
- Reservas e mais informações: (85) 99914-0242
Domingo na Estação
- Com: Choro Grande Banda
- Quando: das 12h30min às 14h30min
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Quintal Music
- Com: Arraes e Vitor Souza
- Quando: a partir das 13 horas
- Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
- Gratuito
Riô Fortaleza
- Com: Sambacorde e Pagode no Sigilo
- Quando: a partir das 14h30min
- Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
Vila Azul do Mar
- Com: Di Castro
- Quando: 19h50min
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Mais informações: @vilaazuldomar
- Gratuito
Reggae no Jamrock
- Com: Banda Reggaetown, Indira Marley, Bandit Dubwise e Freedom Sounds
- Quando: 20 horas
- Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Saideira
- Com: Felipim, Grupo Nossa Resenha e Dj Bruno Hedy
- Quando: 20 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Aloha Beat
- Com: Banda Amor Secreto
- Quando: 22 horas
- Onde: Aloha Sun Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 6421 - Praia do Futuro)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: OutGo