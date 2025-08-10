Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 10/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 10/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 10 de agosto (10/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 10 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Vendas de ingressos para o Festival Zepelim 2025 iniciam hoje, 10 de agosto; veja programação

Os destaques da agenda cultural deste domingo, 10, são os eventos especiais para o Dia dos Pais no Esquina Brasil e Ideal Clube.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 10 de agosto (10/08):

Festa Sunday Sun

  • Com: Lukinha, Pedro Hara, Jozzú, DJ Rattacazzo, DJ Heverton e DJ Pedro Alencar
  • Quando: a partir das 11 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Dia dos Pais no Esquina Brasil

  • Com: Bagucinha do Silvinho
  • Quando: a partir das 11 horas
  • Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 10 (couvert)
  • Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

Festa Saideira, na Living, tem apresentação do cantor cearense Felipim
Festa Saideira, na Living, tem apresentação do cantor cearense Felipim Crédito: Reprodução/Instagram @eufelipim

Dia dos Pais no Ideal Clube

  • Com: Tito Freitas e Leal Santos
  • Quando: das 12h às 17 horas
  • Onde: Ideal Clube (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
  • Reservas e mais informações: (85) 99914-0242

Domingo na Estação

  • Com: Choro Grande Banda
  • Quando: das 12h30min às 14h30min
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Quintal Music

  • Com: Arraes e Vitor Souza
  • Quando: a partir das 13 horas
  • Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
  • Gratuito

Riô Fortaleza

  • Com: Sambacorde e Pagode no Sigilo
  • Quando: a partir das 14h30min
  • Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

Vila Azul do Mar

  • Com: Di Castro
  • Quando: 19h50min
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Mais informações: @vilaazuldomar
  • Gratuito

Reggae no Jamrock

  • Com: Banda Reggaetown, Indira Marley, Bandit Dubwise e Freedom Sounds
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Saideira

  • Com: Felipim, Grupo Nossa Resenha e Dj Bruno Hedy
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Aloha Beat

  • Com: Banda Amor Secreto
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Aloha Sun Beach (avenida Clóvis Arrais Maia, 6421 - Praia do Futuro)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: OutGo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar