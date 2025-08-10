Bandas cover fazem sucesso na Rússia após apresentações canceladas

Fãs de música rock assistem a um show do Dark Secret Love, banda cover de metal, em Moscou, em 8 de junho de 2025 / Crédito: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Mais de 100 pessoas cantam a plenos pulmões a famosa música “For whom the bell tolls” do Metallica na plateia de um bar em Moscou. No entanto, não vieram aplaudir os integrantes originais do grupo de metal, mas sim uma banda russa que toca versões de suas canções. Metallica, Depeche Mode e Nick Cave são alguns dos artistas americanos, europeus e australianos que não se apresentam na Rússia desde o início da invasão de Moscou à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Entre outros, os americanos do The Killers e os britânicos do Gorillaz cancelaram shows marcados na Rússia. Em maio de 2022, o Green Day também suspendeu sua data na capital russa, mencionando os "acontecimentos recentes". Diante dos cancelamentos, grupos "covers" se tornam cada vez mais populares no país "Embora seja impossível reproduzir o espírito dos grupos originais e seus espetáculos, é incrível e transmite muitas emoções", confessa o estudante Philippe, de 18 anos, durante um show do Dark Secret Love, uma banda tributo a Metallica, Slayer, Megadeth e Pantera. "As lendas do metal não vêm mais e não sabemos quando voltarão. Somos obrigados a substituí-los. Fazemos o melhor que podemos", diz Vladimir Kiziakovski, de 48 anos, vocalista e guitarrista da banda, em atividade desde 2002. Nikolai, de 18 anos, que compareceu à apresentação ao ar livre apesar da chuva, duvida muito que suas bandas preferidas voltarão à Rússia algum dia. "Seria um milagre", afirma ele com tristeza.

Contatados pela AFP, os representantes do Metallica e do Depeche Mode não responderam sobre a questão. "Como no teatro": Músicos russos encarnam ídolos ocidentais nos palcos Para encarnar artistas que admira, Vladimir tenta "se sentir na pele deles". "É como se você não fosse mais você mesmo. Um pouco como no teatro", afirma.

“Quando ouço a Dark Secret Love, fecho os olhos e me imagino em um show do Metallica”, confessa Denis, de 41 anos. A banda de metal americana fez seu último show na Rússia em 2019 e tomou partido por Kiev no conflito, sobretudo com a entrega de ajuda financeira aos refugiados ucranianos. “Música e política são duas coisas diferentes. Estamos em guerra com a Ucrânia, mas veja quantos fãs de metal vêm a esses shows e se divertem”, destaca Denis.