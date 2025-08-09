Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 09/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 9 de agosto (09/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 9 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Com parques e shows temáticos, veja agenda infantil do fim de semana

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 9, é o festival Samba Brasil, com shows de Péricles, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Revelação, Karenzinha, Davizão, Pagode do Lelê, Além da Razão, Grupo DTF e Belinho.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 9 de agosto (09/08):

Quintal Music

  • Com: Pagode do Fabinho e Dom Silva
  • Quando: a partir de 13 horas
  • Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
  • Gratuito

Riô Fortaleza

  • Com: Davi Correia, Edu Band e Brenno Chaves
  • Quando: a partir das 14 horas
  • Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

Cantor cearense Felipim se apresenta no Pagode da Diretoria
Cantor cearense Felipim se apresenta no Pagode da Diretoria Crédito: Reprodução/Instagram @eufelipim

Projeto Lumières

  • Com: Grupo Ceará Nova Ensemble
  • Quando: 15 horas
  • Onde: Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Samba Brasil

  • Com: Péricles, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Revelação, Karenzinha, Davizão, Pagode do Lelê, Além da Razão, Grupo DTF e Belinho
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 140
  • Vendas: ST Ingressos

Pagode da Diretoria

  • Com: Felipim e Diretoria S/A
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Vila Azul do Mar

  • Com: Caike Falcão e Camila Marieta
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Mais informações: @vilaazuldomar
  • Gratuito

Estação das Artes

  • Com: Mulher Barbada e Caio Prado
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Katia Cilene se apresenta no Boteco do Imprensa
Katia Cilene se apresenta no Boteco do Imprensa Crédito: Aurélio Alves

Terrazo Shopping

  • Com: Dipas
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
  • Mais informações: @terrazoshopping
  • Gratuito

Festival Blues do Nordeste

  • Com: Anderson Camello & Matheus Storm, Gabriel Yang & Ellis Mário
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito, retirada de ingressos no OutGo

Roupa Nova

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 500 (mesa)
  • Vendas: Ingresse.com

Meu Pagode Open Bar

  • Com: Grupo Maximize e Dipirraça
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Tô no bar (avenida Treze de Maio, 2835, Benfica)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Boteco do Imprensa

  • Com: Kátia Cilene, Bruno Sanfoneiro, Pollyana Alves e Berg Lima
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 42 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Festa Noites Incríveis

  • Com: DJs Utox, Femo e Fennix
  • Quando 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Laura Catarina Canta Vander Lee

  • Quando: 19h30min
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Caio Prado apresenta show
Caio Prado apresenta show "Caio Canta Caymmi" na Estação das Artes Crédito: Andre Hawk/divulgação

Samba 90 Graus

  • Com: Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Centro de Eventos (avenida Washignton Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Quanto: entre R$ 90 (pista) e R$ 1.200 (mesa)
  • Vendas: Sympla

Show “Quando Eu Era Velho”

  • Com: Batuta
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro)
  • Gratuito

Um Baú Inconfundível

  • Com: Moicano, Banda Líbanos e Monique
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: OutGo

Baile da Living

  • Com: Dj Carina, Dj Matheus Moura, Dj Bruno Hedy
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Forró Delas

  • Com: Iara Pamella, Nildinha e Suzy Navarro
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kukukaya (avenida Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 45
  • Vendas: OutGo

Festa Só cumade na Line

  • Com: Nandi, Angel, Fritaz e Lolost
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

After do Dragão

  • Com: Brendynha, DJ Rebeca Sales, Rob, DDZin e Gemini
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Resgatando clássicos, a banda Roupa Nova retorna a Fortaleza no dia 9 de agosto, com apresentação no Iguatemi Hall
Resgatando clássicos, a banda Roupa Nova retorna a Fortaleza no dia 9 de agosto, com apresentação no Iguatemi Hall Crédito: Giu Pera/Divulgação

Clássicos Sertanejos

  • Com: Joel Tomaz, Austin Band, Dj Jay Lu.
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Funk na Sun

  • Com: DJs Heverton, Pedro Alencar, GJota e Felipe Masc
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 60
  • Vendas: OutGo

Festa Deu match Neon

  • Quando: 23 horas
  • Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

agenda cultural

