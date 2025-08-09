O que fazer em Fortaleza hoje, 09/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 09/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 9 de agosto (09/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 9 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 9, é o festival Samba Brasil, com shows de Péricles, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Revelação, Karenzinha, Davizão, Pagode do Lelê, Além da Razão, Grupo DTF e Belinho.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 9 de agosto (09/08):
Quintal Music
- Com: Pagode do Fabinho e Dom Silva
- Quando: a partir de 13 horas
- Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
- Gratuito
Riô Fortaleza
- Com: Davi Correia, Edu Band e Brenno Chaves
- Quando: a partir das 14 horas
- Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
Projeto Lumières
- Com: Grupo Ceará Nova Ensemble
- Quando: 15 horas
- Onde: Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Samba Brasil
- Com: Péricles, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Revelação, Karenzinha, Davizão, Pagode do Lelê, Além da Razão, Grupo DTF e Belinho
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 140
- Vendas: ST Ingressos
Pagode da Diretoria
- Com: Felipim e Diretoria S/A
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Vila Azul do Mar
- Com: Caike Falcão e Camila Marieta
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Mais informações: @vilaazuldomar
- Gratuito
Estação das Artes
- Com: Mulher Barbada e Caio Prado
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Terrazo Shopping
- Com: Dipas
- Quando: 19 horas
- Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
- Mais informações: @terrazoshopping
- Gratuito
Festival Blues do Nordeste
- Com: Anderson Camello & Matheus Storm, Gabriel Yang & Ellis Mário
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito, retirada de ingressos no OutGo
Roupa Nova
- Quando: 19 horas
- Onde: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 500 (mesa)
- Vendas: Ingresse.com
Meu Pagode Open Bar
- Com: Grupo Maximize e Dipirraça
- Quando: 19 horas
- Onde: Tô no bar (avenida Treze de Maio, 2835, Benfica)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Boteco do Imprensa
- Com: Kátia Cilene, Bruno Sanfoneiro, Pollyana Alves e Berg Lima
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 42 (couvert)
- Vendas: OutGo
Festa Noites Incríveis
- Com: DJs Utox, Femo e Fennix
- Quando 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Laura Catarina Canta Vander Lee
- Quando: 19h30min
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira)
- Vendas: Sympla
Samba 90 Graus
- Com: Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art
- Quando: 20 horas
- Onde: Centro de Eventos (avenida Washignton Soares, 999 - Edson Queiroz)
- Quanto: entre R$ 90 (pista) e R$ 1.200 (mesa)
- Vendas: Sympla
Show “Quando Eu Era Velho”
- Com: Batuta
- Quando: 20 horas
- Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro)
- Gratuito
Um Baú Inconfundível
- Com: Moicano, Banda Líbanos e Monique
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: OutGo
Baile da Living
- Com: Dj Carina, Dj Matheus Moura, Dj Bruno Hedy
- Quando: 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Forró Delas
- Com: Iara Pamella, Nildinha e Suzy Navarro
- Quando: 22 horas
- Onde: Kukukaya (avenida Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 45
- Vendas: OutGo
Festa Só cumade na Line
- Com: Nandi, Angel, Fritaz e Lolost
- Quando: 22 horas
- Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
After do Dragão
- Com: Brendynha, DJ Rebeca Sales, Rob, DDZin e Gemini
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Clássicos Sertanejos
- Com: Joel Tomaz, Austin Band, Dj Jay Lu.
- Quando: 22 horas
- Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Funk na Sun
- Com: DJs Heverton, Pedro Alencar, GJota e Felipe Masc
- Quando: 22 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 60
- Vendas: OutGo
Festa Deu match Neon
- Quando: 23 horas
- Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo