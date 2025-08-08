Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 08/08/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,08 de agosto de 2025 (08/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 08 de agosto de 2025 (08/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "2 Filhos De Francisco" é um longa-metragem dirigido por Breno Silveira.

Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lancá-los no interior, até que um acidente interrompe a carreira deles. Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.