O que fazer em Fortaleza hoje, 08/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 08/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 8 de agosto (08/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 8 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 8, são a Festa Alfândega, com Veneno, Fuzzy e Galdino; e a Grande Roda de Samba, com Belinho, Dipas, Felipim e Samya Kássia.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 8 de agosto (08/08):
Mikarregae
- Quando: 17 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Vila Azul do Mar
- Com: Shirley Cordeiro e Maria Adelino
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Mais informações: @vilaazuldomar
- Gratuito
Estação das Artes
- Com: DJs Bruna Queiroz, Maestro Mecânico e Banda Coda
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Riô Fortaleza
- Com: Felipe Durand e André Araújo
- Quando: a partir das 18h30min
- Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
Quintal Music
- Com: Robert Barros
- Quando: 19 horas
- Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
- Gratuito
Festa Alfândega
- Com: Veneno, Fuzzy e Galdino
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Sexta das Divas
- Com: Vanessa A Cantora e Paulinha Ravett
- Quando: 19h30min
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 22 (couvert)
- Vendas: OutGo
Tributo a Rita Lee
- Com: Banda Jardim Suspenso
- Quando: 19h30min
- Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175 - Benfica)
- Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)
- Vendas: Sympla
Tribo de Jah 40 anos
- Com: tribo de Jah e João Beydoun
- Quando: 21 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 40; vendas no Sympla
Tributo Arctic Monkeys
- Com: Cold Kongs
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 33
- Vendas: Sympla
Show Amor à moda antiga
- Com: Bruna Ene
- Quando: 21 horas
- Onde: Hytti Pub (avenida Washington Soares, 720 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 66
- Vendas: Sympla
Grande Roda de Samba
- Com: Belinho, Dipas, Felipim e Samya Kássia
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Festa Ultimate feat. Club
- Com: Igor Wolf, Pedro Alencar, Vnni, Hedy e Heverton
- Quando: 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Farrá do Zé
- Com: Renno, Austin Band, Dj Jay Lu
- Quando: 22 horas
- Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Festa Mixtape: Katy Perry
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Baile do Brega
- Com: Ericks, Diney e Alonso
- Quando: 22 horas
- Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Festa Girls Night
- Com: Carina, Lola e Babita
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 20
- Vendas: OutGo