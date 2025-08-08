Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 08/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 8 de agosto (08/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 8 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 8, são a Festa Alfândega, com Veneno, Fuzzy e Galdino; e a Grande Roda de Samba, com Belinho, Dipas, Felipim e Samya Kássia.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 8 de agosto (08/08):

Mikarregae

  • Quando: 17 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Vila Azul do Mar

  • Com: Shirley Cordeiro e Maria Adelino
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Mais informações: @vilaazuldomar
  • Gratuito

Estação das Artes

  • Com: DJs Bruna Queiroz, Maestro Mecânico e Banda Coda
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Riô Fortaleza

  • Com: Felipe Durand e André Araújo
  • Quando: a partir das 18h30min
  • Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

Quintal Music

  • Com: Robert Barros
  • Quando: 19 horas
  • Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
  • Gratuito

Festa Alfândega

  • Com: Veneno, Fuzzy e Galdino
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Tribo de Jah celebra 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de agosto
Tribo de Jah celebra 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de agosto Crédito: Prima Imagem/Divulgação

Sexta das Divas

  • Com: Vanessa A Cantora e Paulinha Ravett
  • Quando: 19h30min
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 22 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Tributo a Rita Lee

  • Com: Banda Jardim Suspenso
  • Quando: 19h30min
  • Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175 - Benfica)
  • Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)
  • Vendas: Sympla

Tribo de Jah 40 anos

  • Com: tribo de Jah e João Beydoun
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40; vendas no Sympla

Tributo Arctic Monkeys

  • Com: Cold Kongs
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 33
  • Vendas: Sympla

Show Amor à moda antiga

  • Com: Bruna Ene
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Hytti Pub (avenida Washington Soares, 720 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 66
  • Vendas: Sympla

Grande Roda de Samba

  • Com: Belinho, Dipas, Felipim e Samya Kássia
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Bruna Ene apresenta o show
Bruna Ene apresenta o show "Músicas crueis" Crédito: Reprodução/Instagram

Festa Ultimate feat. Club

  • Com: Igor Wolf, Pedro Alencar, Vnni, Hedy e Heverton
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Farrá do Zé

  • Com: Renno, Austin Band, Dj Jay Lu
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Festa Mixtape: Katy Perry

  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Baile do Brega

  • Com: Ericks, Diney e Alonso
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Festa Girls Night

  • Com: Carina, Lola e Babita
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Vendas: OutGo

