Filmes e séries novas: saiba os lançamentos de comédia em agosto 2025

Filmes e séries novas: saiba os lançamentos de comédia em agosto 2025De clássicos que retornam às telas a animações ácidas, confira os principais lançamentos de comédia que chegam ao streaming e ao cinema em agosto de 2025
Agosto chega recheado de boas risadas, nostalgia e novos dilemas cômicos. Com retornos esperados como Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda e séries como Long Story Short, os lançamentos de comédia prometem agradar a todos os gostos, tanto nas telonas quanto no conforto do streaming.
A seguir, confira os lançamentos de comédia em agosto no cinema e nas plataformas de streaming.
Filmes de comédia que chegam ao streaming em agosto
Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda
Vinte e dois anos após a troca de corpos original, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis estão de volta para mais confusões familiares e dilemas hilários em Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda. A sequência aposta na nostalgia, atualizando o enredo para novos tempos e novos conflitos entre mãe e filha.
- Quando: Já disponível
- Onde assistir: Nos cinemas
Corra Que a Polícia Vem Aí!
Após confirmação do romance entre Liam Neeson e Pamela Anderson, o ator assume o papel principal na nova versão da franquia Corra Que a Polícia Vem Aí!, um reboot que homenageia o humor pastelão de Leslie Nielsen.
O casal contracena juntos no longa. Com cenas absurdas e ação cômica, o longa promete arrancar gargalhadas dos fãs antigos e conquistar novos públicos.
- Quando: 14 de agosto
- Onde assistir: Nos cinemas
Amores à Parte
Com Dakota Johnson e Adria Arjona, Amores à Parte é uma comédia dramática que mistura humor, traições e relacionamentos não convencionais. Após uma separação inesperada, Carey mergulha no universo dos relacionamentos abertos com consequências tão engraçadas quanto emocionais.
- Quando: 21 de agosto
- Onde assistir: Nos cinemas
Os Roses: Até que a Morte os Separe
Inspirado em A Guerra dos Roses, o filme traz Olivia Colman e Benedict Cumberbatch como um casal prestes a explodir. Com humor ácido e diálogos intensos, o longa revela como pequenas frustrações se transformam em guerras conjugais, embaladas por atuações de peso.
- Quando: 28 de agosto
- Onde assistir: Nos cinemas
Séries de comédia que chegam ao streaming em agosto
Long Story Short
Do criador de BoJack Horseman, a série animada acompanha os irmãos Schwooper em diferentes fases da vida, com humor ácido, lembranças dolorosas e encontros familiares desconfortáveis. São 10 episódios que equilibram sarcasmo emocional com inventividade narrativa.
- Quando: 22 de agosto
- Onde assistir: Netflix
Upload – Temporada 4
A série sci-fi cômica retorna com mais dilemas sobre a vida digital após a morte. Agora, Nathan está dividido entre seu corpo físico e sua versão virtual, enquanto o universo da Lakeview se complica com novas revelações. Expectativas altas para os fãs da sátira futurista.
- Quando: 25 de agosto
- Onde assistir: Prime Video
Filmes de comédia que chegam ao streaming em agosto
Apesar dos poucos títulos em lançamento, saiba também quais nomes já conhecidos de comédia que entram na Netflix este mês.
- 10/08: Trem-Bala
- 11/08: Chaves (chega ao catálogo da Netflix)
- 15/08: Sex and the City – O Filme e Sex and the City 2
- 14/08: Medo e Delírio em Las Vegas
- 16/08: Trilogia Se Beber, Não Case! (partes 1, 2 e 3)
- 24/08: Meu Amigo Enzo
- 28/08: O Clube do Crime das Quintas-Feiras