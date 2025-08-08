Filmes e séries novas: saiba os lançamentos de comédia em agosto 2025

Lançamentos de comédia em agosto: veja o que estreia no cinema e streaming. / Crédito: Reprodução / Walt Disney Studios BR/ Netflix / Youtube / Paramount Brasil

Agosto chega recheado de boas risadas, nostalgia e novos dilemas cômicos. Com retornos esperados como Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda e séries como Long Story Short, os lançamentos de comédia prometem agradar a todos os gostos, tanto nas telonas quanto no conforto do streaming. A seguir, confira os lançamentos de comédia em agosto no cinema e nas plataformas de streaming.



Filmes de comédia que chegam ao streaming em agosto Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda A nostalgia vai falar mais alto na aguardada continuação de Sexta-Feira Muito Louca (2003). Crédito: Reprodução / YouTube / Walt Disney Studios BR Vinte e dois anos após a troca de corpos original, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis estão de volta para mais confusões familiares e dilemas hilários em Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda. A sequência aposta na nostalgia, atualizando o enredo para novos tempos e novos conflitos entre mãe e filha. Quando: Já disponível

Já disponível Onde assistir: Nos cinemas Corra Que a Polícia Vem Aí! Liam Neeson honra o legado do filme no retorno da divertida franquia de comédia às telonas. Crédito: Reprodução / YouTube / Paramount Brasil Após confirmação do romance entre Liam Neeson e Pamela Anderson, o ator assume o papel principal na nova versão da franquia Corra Que a Polícia Vem Aí!, um reboot que homenageia o humor pastelão de Leslie Nielsen.

O casal contracena juntos no longa. Com cenas absurdas e ação cômica, o longa promete arrancar gargalhadas dos fãs antigos e conquistar novos públicos. Quando: 14 de agosto

14 de agosto Onde assistir: Nos cinemas Amores à Parte O longa "Amores à Parte" explora os altos e baixos dos relacionamentos contemporâneos com uma mistura de romance, drama e humor. Crédito: Reprodução / YouTube / Diamonds Films Brasil Com Dakota Johnson e Adria Arjona, Amores à Parte é uma comédia dramática que mistura humor, traições e relacionamentos não convencionais. Após uma separação inesperada, Carey mergulha no universo dos relacionamentos abertos com consequências tão engraçadas quanto emocionais.

Quando: 21 de agosto

21 de agosto Onde assistir: Nos cinemas Os Roses: Até que a Morte os Separe Olivia Colman e Benedict Cumberbatch vivem Ivy e Theo, um casal aparentemente perfeito que esconde segredos. Crédito: Reprodução / Disney Inspirado em A Guerra dos Roses, o filme traz Olivia Colman e Benedict Cumberbatch como um casal prestes a explodir. Com humor ácido e diálogos intensos, o longa revela como pequenas frustrações se transformam em guerras conjugais, embaladas por atuações de peso. Quando: 28 de agosto

28 de agosto Onde assistir: Nos cinemas Séries de comédia que chegam ao streaming em agosto Long Story Short "Long Story Short" é perfeita para quem aprecia animação adulta com profundidade e humor reflexivo. Crédito: Reprodução/IMDb