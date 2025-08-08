Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edson Gomes apresenta show em celebração aos 50 anos de carreira

O cantor e compositor Edson Gomes, ícone do reggae brasileiro, faz show de celebração aos 50 anos de carreira em setembro
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
O cantor e compositor baiano Edson Gomes faz show em Fortaleza no dia 27 de setembro, às 21 horas, na Barraca Santa Praia. O ícone do reggae brasileiro celebra 50 anos de carreira, completados em 2022, com a turnê "Vem me regar".

LEIA TAMBÉM | Veja shows em Fortaleza no mês de agosto

Além de Edson Gomes, Carlinhos Nação, DJ Felipe BK e Freedom Sounds são atrações convidadas para o evento. Aos 70 anos, o artista tem oito álbuns de estúdios lançados.

Entre suas músicas mais conhecidas estão "Árvore", "Malandrinha", "Samarina", "Camelô" e "Malandragem". A história do cantor  é tema do livro "Edson Gomes - O Rei do Reggae" (2025), de Ricardo Reina.

Relembre a carreira de Edson Gomes

De Cachoeira, no recôncavo baiano, Edson Gomes começou a carreira participando de festivais competitivos de música locais e era apelidado de Tim Maia na região. Sem referências musicais de reggaen o início dos anos 1980, sua carreira musical engrenou de vez.

Seu primeiro compacto foi gravado em 1985. Três anos depois, ele lançou o primeiro disco, "Reggae Resistência", cuja influência é analisada no livro de Ricardo Reina.

O ícone do reggae brasileiro costuma cantar sobre amor e consciência social e política.

Edson Gomes em Fortaleza

  • Quando: sábado, 27 de setembro, às 21 horas
  • Onde: Barraca Santa Praia (av. Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antonio Diogo)
  • Quanto: entre R$ 120 e R$ 320 via ingresse.com

