Edson Gomes apresenta show em celebração aos 50 anos de carreira

O cantor e compositor Edson Gomes, ícone do reggae brasileiro, faz show de celebração aos 50 anos de carreira em setembro

O cantor e compositor baiano Edson Gomes faz show em Fortaleza no dia 27 de setembro, às 21 horas, na Barraca Santa Praia. O ícone do reggae brasileiro celebra 50 anos de carreira, completados em 2022, com a turnê "Vem me regar".

Além de Edson Gomes, Carlinhos Nação, DJ Felipe BK e Freedom Sounds são atrações convidadas para o evento. Aos 70 anos, o artista tem oito álbuns de estúdios lançados.

Entre suas músicas mais conhecidas estão "Árvore", "Malandrinha", "Samarina", "Camelô" e "Malandragem". A história do cantor é tema do livro "Edson Gomes - O Rei do Reggae" (2025), de Ricardo Reina.

Relembre a carreira de Edson Gomes

De Cachoeira, no recôncavo baiano, Edson Gomes começou a carreira participando de festivais competitivos de música locais e era apelidado de Tim Maia na região. Sem referências musicais de reggaen o início dos anos 1980, sua carreira musical engrenou de vez.

Seu primeiro compacto foi gravado em 1985. Três anos depois, ele lançou o primeiro disco, "Reggae Resistência", cuja influência é analisada no livro de Ricardo Reina.