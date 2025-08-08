Cearenses fazem show em festival de blues do Rio Grande do Norte

Os cearenses Caike Falcão e Caio Hitzschky e o brasiliense Juscelino Blow, no Ceará há 30 anos, acompanham Rodrigo Suricato no show do festival de blues do RN / Crédito: Reprodução/ Juscelino Blow

Já imaginou ouvir Caetano Veloso, Alceu Valença ou Jorge Aragão em blues? No show “Rodrigo Suricato - The Blues Rock Experience”, o líder da banda Barão Vermelho apresenta esse repertório ao lado do cearense Caike Falcão e sua banda. A apresentação ocorre na próxima sexta-feira, dia 15, em Pipa, no Rio Grande do Norte (RN). Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O show de Rodrigo Suricato, acompanhado do guitarrista Caike Falcão, do baterista Juscelino Blow e do baixista Caio Hitzschky, é uma das atrações do Fest Bossa & Jazz. O evento tem início no dia 14 e vai até o dia 17 com mais de 40 shows na programação gratuita, além de oficinas, palestras e outras atividades no período diurno. “É um festival mágico, porque ele é um festival que conversa com a cidade. Tem vários polos, palcos, espalhados pela cidade, em praças, em restaurantes, em shoppings… Então é muita coisa que abraça a cidade, a cidade abraça o festival”, diz Caike Falcão, que participa do Fest Boss & Jazz pela terceira vez. O evento é considerado Patrimônio Cultural Turístico Imaterial do RN. LEIA TAMBÉM | Djonga, Dilsinho e mais: veja shows em Fortaleza no mês de agosto

O encontro do rock com o blues O cantor e guitarrista tem sua banda de rock desde 2014. E, por meio do rock, ele conheceu o blues. “A minha formação musical enquanto guitarrista passa totalmente pelo blues”, afirma Caike, atribuindo a responsabilidade à banda Led Zeppelin, que “tem um rock'n'roll, mas totalmente formado dentro do blues. Então talvez tenha sido aí que me pegou”.

Existente há 16 anos, o festival tem a proposta de impulsionar o trabalho de artistas da música instrumental, da bossa nova, do jazz e do blues. Veterano no evento, o também produtor cultural Caike Falcão ofereceu à produção um show de Ricardo Suricato, com quem já havia trabalhado outras vezes. Os dois se conheceram quando o cearense foi selecionado em um concurso para tocar com a banda Barão Vermelho por uma noite, em dezembro de 2023. Depois desse episódio, Rodrigo e Caike chegaram a tocar juntos outras duas vezes em Fortaleza. Mesmo com um disco novo prestes a ser lançado, com previsão para outubro, a ideia é que sua banda sirva de apoio ao atual líder do Barão Vermelho. Acostumado a fazer conexões entre artistas e casas de shows, Caike já atuou como músico de apoio de nomes como Tico Santa Cruz (Detonautas Roque Clube), Supla, Digão (Raimundos), Esteban Tavares e outros. Na apresentação do Fest Bossa & Jazz, ele e Suricato exploram um repertório voltado para a música popular brasileira.