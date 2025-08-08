Cearenses fazem show em festival de blues do Rio Grande do Norte

Cearenses fazem show em festival de blues do Rio Grande do NorteO carioca Rodrigo Suricato, acompanhado da banda cearense de Caike Falcão, faz show no festival de blues Fest Bossa & Jazz em Pipa, no Rio Grande do Norte
Já imaginou ouvir Caetano Veloso, Alceu Valença ou Jorge Aragão em blues? No show “Rodrigo Suricato - The Blues Rock Experience”, o líder da banda Barão Vermelho apresenta esse repertório ao lado do cearense Caike Falcão e sua banda. A apresentação ocorre na próxima sexta-feira, dia 15, em Pipa, no Rio Grande do Norte (RN).
O show de Rodrigo Suricato, acompanhado do guitarrista Caike Falcão, do baterista Juscelino Blow e do baixista Caio Hitzschky, é uma das atrações do Fest Bossa & Jazz. O evento tem início no dia 14 e vai até o dia 17 com mais de 40 shows na programação gratuita, além de oficinas, palestras e outras atividades no período diurno.
“É um festival mágico, porque ele é um festival que conversa com a cidade. Tem vários polos, palcos, espalhados pela cidade, em praças, em restaurantes, em shoppings… Então é muita coisa que abraça a cidade, a cidade abraça o festival”, diz Caike Falcão, que participa do Fest Boss & Jazz pela terceira vez. O evento é considerado Patrimônio Cultural Turístico Imaterial do RN.
O encontro do rock com o blues
O cantor e guitarrista tem sua banda de rock desde 2014. E, por meio do rock, ele conheceu o blues. “A minha formação musical enquanto guitarrista passa totalmente pelo blues”, afirma Caike, atribuindo a responsabilidade à banda Led Zeppelin, que “tem um rock'n'roll, mas totalmente formado dentro do blues. Então talvez tenha sido aí que me pegou”.
Existente há 16 anos, o festival tem a proposta de impulsionar o trabalho de artistas da música instrumental, da bossa nova, do jazz e do blues. Veterano no evento, o também produtor cultural Caike Falcão ofereceu à produção um show de Ricardo Suricato, com quem já havia trabalhado outras vezes.
Os dois se conheceram quando o cearense foi selecionado em um concurso para tocar com a banda Barão Vermelho por uma noite, em dezembro de 2023. Depois desse episódio, Rodrigo e Caike chegaram a tocar juntos outras duas vezes em Fortaleza. Mesmo com um disco novo prestes a ser lançado, com previsão para outubro, a ideia é que sua banda sirva de apoio ao atual líder do Barão Vermelho.
Acostumado a fazer conexões entre artistas e casas de shows, Caike já atuou como músico de apoio de nomes como Tico Santa Cruz (Detonautas Roque Clube), Supla, Digão (Raimundos), Esteban Tavares e outros. Na apresentação do Fest Bossa & Jazz, ele e Suricato exploram um repertório voltado para a música popular brasileira.
Festivais de música
Sobre o impacto dos seus shows anteriores no festival do Rio Grande do Norte, Caike observou um crescimento de seguidores nas redes sociais e destaca a receptividade da plateia nas suas experiências, parando para tirar fotos e elogiar as performances. Para ele, festivais gratuitos possibilitam a formação de novos públicos para a banda. “Às vezes, quando você faz um show fechado, o pessoal que vai te ver é quem realmente é teu público, algo mais nichado”, declara.
Já em festivais públicos como o Fest Bossa & Jazz, que percorre seis pontos da cidade este ano, Rodrigo, Caike, Caio e Juscelino se apresentam em uma praça pública, a Polo Praça do Pescador. “Às vezes um tiozinho ali que tá passando, jamais ele teria te visto tocando num lugar fechado, mas passou ali, viu, gostou, virou fã, algo nesse sentido”, conclui Caike, que também destaca a presença recorrente de músicos cearenses no Fest Bossa & Jazz.
Show Rodrigo Suricato - The Blues Rock Experience
- Quando: sexta-feira, 15, às 22 horas
- Onde: Praça Polo do Pescador (Avenida Baía dos Golfinhos, Tibau do Sul - RN)
- Gratuito
- Mais informações: festbossajazz.com.br/webapp
- Instagram: @festbossajazz
- Instagram: @rodrigosuricato @caikefalcao