Filmes e séries novas: lançamentos de doramas em agosto 2025

O mês de agosto chega com estreias aguardadas no mundo dos doramas, como Bon Appétit, Vossa Majestade e Doze. Veja onde assistir e as datas de lançamento. / Crédito: Reprodução / Netflix / Disney+

Com o início de agosto, os fãs de doramas já podem se preparar para uma leva de estreias que prometem aquecer ainda mais o catálogo das principais plataformas de streaming. Romance, fantasia, ação e dramas históricos estão entre os gêneros que estreiam neste mês.

Inspirado em eventos reais, o dorama retrata o auge da indústria cinematográfica coreana nos anos 1980. Duas atrizes enfrentam preconceitos, censura e rivalidade após estrelarem um dos filmes mais polêmicos da época. Drama forte e reflexivo sobre o papel da mulher no entretenimento. Quando: 22 de agosto

22 de agosto Onde assistir: Netflix Minha Querida Jornada Uma ex-idol que nunca foi o centro das atenções, embarca em uma jornada de autodescoberta e sucesso como repórter de viagens. Crédito: Reprodução / Viki Kang Yeo-reum é uma ex-idol em busca de uma nova identidade como repórter de viagens. Apesar de seu otimismo, ela esconde inseguranças profundas. Com o apoio de Sang Sik, seu amigo e mentor, ela embarca em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento emocional.

Quando: Já disponível

Já disponível Onde assistir: Viki Além do Direito O casal enfrenta desafios juntos, mostrando que um relacionamento pode nascer até as pessoas mais duras. Crédito: Reprodução / Netflix Yun Seok-Hun é um advogado brilhante, mas emocionalmente distante. Ao liderar a equipe da Yullim Law Firm, ele conhece Kang Hyo-Min, uma novata idealista com forte senso de justiça. Mesmo com temperamentos opostos, os dois precisam trabalhar juntos, enfrentando dilemas éticos e descobrindo novas conexões. Quando: Já disponível

Já disponível Onde assistir: Netflix Love, Take Two A vida de Ji-an muda quando Hyo-ri começa a se rebelar e seu primeiro amor, Ryu Jeong-seok, reaparece. Crédito: Reprodução / Viki