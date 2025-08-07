Filmes e séries novas: lançamentos de doramas em agosto 2025

Filmes e séries novas: veja os lançamentos de doramas em agosto 2025Agosto traz romances, dramas históricos e fantasia nas estreias de doramas nas variadas plataformas de streaming. Confira a lista completa e onde assistir
Com o início de agosto, os fãs de doramas já podem se preparar para uma leva de estreias que prometem aquecer ainda mais o catálogo das principais plataformas de streaming.
Romance, fantasia, ação e dramas históricos estão entre os gêneros que estreiam neste mês.
Entre os destaques, estão o retorno de produções como Doze, que chega à Disney+ com uma trama sobrenatural, e Bon Appétit, Vossa Majestade, aposta da Netflix que mistura viagem no tempo, gastronomia e romance.
A seguir, confira todos os lançamentos confirmados para o mês, com sinopses, datas e onde assistir.
Madame Aema
Inspirado em eventos reais, o dorama retrata o auge da indústria cinematográfica coreana nos anos 1980. Duas atrizes enfrentam preconceitos, censura e rivalidade após estrelarem um dos filmes mais polêmicos da época. Drama forte e reflexivo sobre o papel da mulher no entretenimento.
- Quando: 22 de agosto
- Onde assistir: Netflix
Minha Querida Jornada
Kang Yeo-reum é uma ex-idol em busca de uma nova identidade como repórter de viagens. Apesar de seu otimismo, ela esconde inseguranças profundas. Com o apoio de Sang Sik, seu amigo e mentor, ela embarca em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento emocional.
- Quando: Já disponível
- Onde assistir: Viki
Além do Direito
Yun Seok-Hun é um advogado brilhante, mas emocionalmente distante. Ao liderar a equipe da Yullim Law Firm, ele conhece Kang Hyo-Min, uma novata idealista com forte senso de justiça. Mesmo com temperamentos opostos, os dois precisam trabalhar juntos, enfrentando dilemas éticos e descobrindo novas conexões.
- Quando: Já disponível
- Onde assistir: Netflix
Love, Take Two
Lee Ji-an é uma mãe solo que tenta manter sua vida sob controle, mesmo com os desafios da maternidade e do trabalho em um canteiro de obras. Quando seu primeiro amor retorna e sua filha começa a se rebelar, ela precisa lidar com conflitos do passado e presentes inesperados.
- Quando: Já disponível
- Onde assistir: Viki
My Frosty Coworker is Only Sweet to Me
Kotori Ogata é doce e tímida, marcada por inseguranças ligadas à sua imagem corporal. Ao se aproximar de Ryosuke Soma, um colega conhecido por sua frieza, ela descobre uma faceta gentil por trás da postura profissional. Romance fofo com pitadas de superação.
- Quando: 15 de agosto
- Onde assistir: Viki
My Troublesome Star
Im Se-ra foi uma estrela mirim que desapareceu após um acidente. Anos depois, ela conhece Dokgo-cheol, um detetive desacreditado no amor. A conexão inesperada entre os dois os faz reavaliar suas vidas e redescobrir os sentimentos que pensavam ter perdido.
- Quando: 18 de agosto
- Onde assistir: Viki
Doze
Anjos vivem disfarçados entre humanos para proteger a Península Coreana de espíritos malignos. A série acompanha a batalha entre o bem e o mal, onde Mir, uma entidade poderosa reencarnada, pode decidir o destino da humanidade. Fantasia e ação na medida certa.
- Quando: 23 de agosto
- Onde assistir: Disney+
Ligados pelo Pecado
Jiang Ying Xian desafia tradições para assumir os negócios da família, mas acaba envolvida com Fu Cheng, irmão da vítima de um acidente causado por seu irmão. Os dois tentam resolver o impasse familiar, enquanto uma relação delicada nasce entre eles.
- Quando: 20 de agosto
- Onde assistir: Viki
Legend of the Female General
He Yan assume a identidade do irmão para salvar a reputação da família. Com o tempo, ela se destaca como general no exército, mas precisa lidar com o retorno do irmão e os segredos que mantinha. Um dorama histórico sobre força, identidade e sacrifício.
- Quando: Já disponível
- Onde assistir: Viki
Bon Appétit, Vossa Majestade
Yeon Jiyoung é uma chef premiada que é transportada misteriosamente para um reino antigo. Lá, ela precisa cozinhar para o exigente Rei Yeonhui. Entre panelas e intrigas reais, surge uma inesperada história de amor com toques de humor e fantasia.
- Quando: 23 de agosto
- Onde assistir: Netflix
Rollercoaster: The Series
Pure tenta seguir em frente após ser deixada por Air, mas se envolve com Loft, a cunhada dela. Quando o passado volta, o coração balança. Romance GL tailandês sobre reencontros e paixões inesperadas.
- Quando: 13 de agosto
- Onde assistir: YouTube
Moonlit Reunion
C-drama de romance sobrenatural sobre pessoas que veem espíritos. Ela herdou poderes demoníacos após ser resgatada por seu mestre felino. Mei Zhu Yu, também com visão espiritual, treinou no taoísmo desde jovem, dominando poderes espirituais.
- Quando: 18 de agosto
- Onde assistir: WeTV/Disney+