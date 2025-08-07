Com parques e shows temáticos, veja agenda infantil do fim de semana

Com parques e shows temáticos, veja agenda infantil do fim de semanaConfira a agenda infantil deste fim de semana em Fortaleza (de sexta-feira, 8, a domingo, 10 de agosto)
O fim de semana em Fortaleza está repleto de atividades que vão divertir toda a família. Do Centro à Messejana, as crianças vão poder aproveitar diversos momentos com eventos que vão de apresentações teatrais, exposições de miniaturas, parques recreativos e circos.
Entre os destaques da programação, estão o Parque Brincar de Música do Mundo do Bita, no Shopping RioMar Fortaleza, e o espetáculo de fantoches “Boi Estrela”, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece).
Confira a agenda infantil deste fim de semana em Fortaleza (8 a 10/08):
Shopping Giga Mall
- Espetáculo Turma do Mickey
- Quando: sábado, 9, das 16h às 17 horas
- Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
- Mais informações: @gigamallmessejana
- Gratuito
Museu da Imagem e do Som
- Cine Miau
- Curtas exibidos: “Olá, Verão!”, “A Pipa”, “Capitão Tocha” e “A Pipa”
- Quando: sábado, 9, a partir das 18 horas
- Onde: Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)
- Mais informações: @mis_ceara
- Gratuito
Shopping RioMar Fortaleza
- Show da Belinha
- Quando: sábado, 9, às 11 e às 17 horas
- Quando: a partir de R$ 70
- Vendas: Uhuu
- Espetáculo Reino Encantado: Star Wars
- Quando: sábado, 9, às 17 horas
- Gratuito
- Parque Brincar de Música do Mundo do Bita
- Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo e feriados, das 13h às 21 horas
- Visitação: até 30 de setembro
- Quanto: a partir de R$ 60
- Exposição Super Games
- Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo e feriados, das 13h às 21 horas
- Visitação: até 31 de agosto
- Gratuito, necessário cadastro no aplicativo do RioMar Fortaleza
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping RioMar Kennedy
- Espetáculo Dançando com o Mickey
- Quando: sábado, 9, às 17 horas
- Gratuito
- Parque José Totoy
- Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas
- Visitação: até 20 de setembro
- Quanto: a partir de R$ 50
- Circo Porto Rico
- Quando: segunda a sexta-feira, às 20h30min; sábado, domingo e feriados, às 17h30min e às 20 horas
- Visitação: até o dia 30 de setembro
- Quanto: a partir de R$ 20
- Vendas: circoportorico.com
- Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)
- Mais informações: @riomarkennedy
Del Paseo
- Espetáculo Branca de Neve
- Quando: sábado, 9, às 17 horas
- Espetáculo Bluey e Bingo
- Quando: domingo, 10, às 17 horas
- Onde: Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota)
- Mais informações: @delpaseo
- Gratuito
Biblioteca Pública Estadual do Ceará
- Espetáculo “Histórias Cordelizadas”
- Quando: sábado, 9, às 14 horas
- Espetáculo de fantoches “Boi Estrela”
- Quando: sábado, 9, às 15 horas, e domingo, 10, às 10 horas
- Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Centro)
- Gratuito
Ecopoint
- Especial Dia dos Pais
- Quando: domingo, 10, das 10h às 17 horas
- Onde: Ecopoint Parque Ambiental e Zoológico (avenida Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei Clube)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: TicketFacil.com.br
- Mais informações: @ecopointparque
Terrazo Shopping
- Apresentação “Meu Malvado Favorito”
- Quando: domingo, 10, às 17 horas
- Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
- Mais informações: @terrazoshopping
- Gratuito
North Shopping Jóquei
- Parque do Jóquei
- Quando: segunda a quinta-feira, das 16h às 22 horas; sexta a domingo e feriado, das 16h às 23 horas
- Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Quanto: a partir de R$ 20
- Mais informações: @northshoppingjoquei
Museu Ferroviário João Felipe
- Exposição “Nos trilhos dos tempos: Histórias da ferrovia do Ceará”
- Quando: quarta a sexta-feira, 10h às 18 horas; sábado, das 12h às 20 horas; domingo, das 10h às 17 horas
- Onde: Museu Ferroviário João Felipe (rua 24 de Maio - Centro)
- Gratuito
Iguatemi Fortaleza
- Espetáculo “Casa Mágica da Gabby”
- Quando: domingo, 10, às 17 horas
- Gratuito
- Capivalley
- Quando: segunda a sexta-feira, 12h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas
- Visitação: até domingo, 10
- Quanto: R$ 45
- Vendas: bilheteria local
- Exposição Bob Esponja
- Quando: segunda a sexta-feira, das 12h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo e feriados, das 12h às 21 horas
- Visitação: até 24 de agosto
- Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)
- Vendas: Sympla
- Onde: Iguatemi Fortaleza (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
- Mais informações @iguatemifortaleza
Patati Patatá Circo Show
- Quando: sexta-feira, sábado, domingo e feriados; horários diversos
- Visitação: até 7 de setembro
- Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
- Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: Sympla e bilheteria presencial
Circo do Tiru
- Quando: quinta-feira a domingo; horários diversos
- Visitação: até 29 de agosto
- Onde: Beach Park (avenida dos Oceanos, 2350 - Porto das Dunas, Aquiraz)
- Quanto: a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
- Vendas: GuicheWeb.com.br