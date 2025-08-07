Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com parques e shows temáticos, veja agenda infantil do fim de semana

Com parques e shows temáticos, veja agenda infantil do fim de semana

Confira a agenda infantil deste fim de semana em Fortaleza (de sexta-feira, 8, a domingo, 10 de agosto)
O fim de semana em Fortaleza está repleto de atividades que vão divertir toda a família. Do Centro à Messejana, as crianças vão poder aproveitar diversos momentos com eventos que vão de apresentações teatrais, exposições de miniaturas, parques recreativos e circos.

Entre os destaques da programação, estão o Parque Brincar de Música do Mundo do Bita, no Shopping RioMar Fortaleza, e o espetáculo de fantoches “Boi Estrela”, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece).

Leia também | Cidade da Criança será reaberta no Dia dos Pais com nova estrutura e espaços interativos

Confira a agenda infantil deste fim de semana em Fortaleza (8 a 10/08):

Shopping Giga Mall

  • Espetáculo Turma do Mickey
  • Quando: sábado, 9, das 16h às 17 horas
  • Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Mais informações: @gigamallmessejana
  • Gratuito

Museu da Imagem e do Som

  • Cine Miau
  • Curtas exibidos: “Olá, Verão!”, “A Pipa”, “Capitão Tocha” e “A Pipa”
  • Quando: sábado, 9, a partir das 18 horas
  • Onde: Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)
  • Mais informações: @mis_ceara
  • Gratuito

Shopping RioMar Fortaleza

  • Show da Belinha
  • Quando: sábado, 9, às 11 e às 17 horas
  • Quando: a partir de R$ 70
  • Vendas: Uhuu
  • Espetáculo Reino Encantado: Star Wars
  • Quando: sábado, 9, às 17 horas
  • Gratuito
  • Parque Brincar de Música do Mundo do Bita
  • Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo e feriados, das 13h às 21 horas
  • Visitação: até 30 de setembro
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Exposição Super Games
  • Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo e feriados, das 13h às 21 horas
  • Visitação: até 31 de agosto
  • Gratuito, necessário cadastro no aplicativo do RioMar Fortaleza
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping RioMar Fortaleza abre exposição
Shopping RioMar Fortaleza abre exposição "Super Games: O Mundo do Videogame" para toda a família Crédito: RioMar Fortaleza/Divulgação

Shopping RioMar Kennedy

  • Espetáculo Dançando com o Mickey
  • Quando: sábado, 9, às 17 horas
  • Gratuito
  • Parque José Totoy
  • Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas
  • Visitação: até 20 de setembro
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Circo Porto Rico
  • Quando: segunda a sexta-feira, às 20h30min; sábado, domingo e feriados, às 17h30min e às 20 horas
  • Visitação: até o dia 30 de setembro
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Vendas: circoportorico.com
  • Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)
  • Mais informações: @riomarkennedy

Del Paseo

  • Espetáculo Branca de Neve
  • Quando: sábado, 9, às 17 horas
  • Espetáculo Bluey e Bingo
  • Quando: domingo, 10, às 17 horas
  • Onde: Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota)
  • Mais informações: @delpaseo
  • Gratuito

Biblioteca Pública Estadual do Ceará

  • Espetáculo “Histórias Cordelizadas”
  • Quando: sábado, 9, às 14 horas
  • Espetáculo de fantoches “Boi Estrela”
  • Quando: sábado, 9, às 15 horas, e domingo, 10, às 10 horas
  • Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Centro)
  • Gratuito

Ecopoint

  • Especial Dia dos Pais
  • Quando: domingo, 10, das 10h às 17 horas
  • Onde: Ecopoint Parque Ambiental e Zoológico (avenida Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei Clube)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: TicketFacil.com.br
  • Mais informações: @ecopointparque

Terrazo Shopping

  • Apresentação “Meu Malvado Favorito”
  • Quando: domingo, 10, às 17 horas
  • Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
  • Mais informações: @terrazoshopping
  • Gratuito

North Shopping Jóquei

  • Parque do Jóquei
  • Quando: segunda a quinta-feira, das 16h às 22 horas; sexta a domingo e feriado, das 16h às 23 horas
  • Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Mais informações: @northshoppingjoquei

Museu Ferroviário João Felipe está com exposição gratuita que aborda a história da ferrovia do Ceará. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)
Museu Ferroviário João Felipe está com exposição gratuita que aborda a história da ferrovia do Ceará. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Museu Ferroviário João Felipe

  • Exposição “Nos trilhos dos tempos: Histórias da ferrovia do Ceará”
  • Quando: quarta a sexta-feira, 10h às 18 horas; sábado, das 12h às 20 horas; domingo, das 10h às 17 horas
  • Onde: Museu Ferroviário João Felipe (rua 24 de Maio - Centro)
  • Gratuito

Iguatemi Fortaleza

  • Espetáculo “Casa Mágica da Gabby”
  • Quando: domingo, 10, às 17 horas
  • Gratuito
  • Capivalley
  • Quando: segunda a sexta-feira, 12h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas
  • Visitação: até domingo, 10
  • Quanto: R$ 45
  • Vendas: bilheteria local
  • Exposição Bob Esponja
  • Quando: segunda a sexta-feira, das 12h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo e feriados, das 12h às 21 horas
  • Visitação: até 24 de agosto
  • Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)
  • Vendas: Sympla
  • Onde: Iguatemi Fortaleza (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
  • Mais informações @iguatemifortaleza

Patati Patatá Circo Show

  • Quando: sexta-feira, sábado, domingo e feriados; horários diversos
  • Visitação: até 7 de setembro
  • Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
  • Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: Sympla e bilheteria presencial

Circo do Tiru

  • Quando: quinta-feira a domingo; horários diversos
  • Visitação: até 29 de agosto
  • Onde: Beach Park (avenida dos Oceanos, 2350 - Porto das Dunas, Aquiraz)
  • Quanto: a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
  • Vendas: GuicheWeb.com.br

