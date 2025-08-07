Em seu podcast "Call It What It Is", Camilla Luddington revelou diagnóstico de Tireoidite de Hashimoto na última quarta-feira, 6. Conhecida por interpretar Jo Wilson na série médica " Grey's Anatomy ", da produtora Shondaland , a atriz britânica enfrenta doença autoimune que afeta a glândula tireoide.

Um dos sintomas apontados por Luddington era o cansaço extremo. Ela chegou a precisar de medicamento para lidar com as atividades do dia-a-dia, mas o diagnóstico da doença crônica só foi descoberto após um exame de sangue de rotina. "Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo", disse a atriz.

Após saber o diagnóstico, Camilla Luddington revelou ter sentido alívio. No podcast, que apresenta junto de Jessica Capshaw, também atriz de "Grey's Anatomy", ela conta que desconfiou se os sintomas eram reais. "Será que estou distorcendo a realidade?", costumava se perguntar. A atriz afirmou que está "a caminho da recuperação".

Tireoidite de Hashimoto ou Síndrome de Hashimoto

A Tireoidite de Hashimoto se caracteriza pela ação de anticorpos que atacam as células da tireoide. A glândula é responsável por produzir hormônios essenciais para muitas funções como o metabolismo, o crescimento, a memória e a concentração. Por isso, alguns sintomas comuns da Síndrome de Hashimoto são fadiga, sonolência e fraqueza muscular.

A doença não tem cura e apresenta progressão gradual, mas tem tratamento com reposição hormonal. Apesar do diagnóstico, ela continua com suas atividades profissionais. Camilla Luddington volta para a 22ª temporada de "Grey's Anatomy", que estreia no dia 16 de outubro nos Estados Unidos. A nova temporada ainda não tem data para estrear no Brasil.