Sonic x Shadow Generations: Ousadia e carisma em dose dupla

A história de Shadow é o ponto alto narrativo. Em vez de apenas referenciar o passado, ela o usa como combustível para desenvolver o personagem. Encontros com vilões clássicos como Mephiles e Biolizard, diálogos bem escritos e referências discretas à lore encantam quem acompanha a série há anos, mas também são acessíveis a novos jogadores. Há uma sensação de progressão e propósito em cada fase, algo que falta na campanha do Sonic, que segue mais leve e descompromissada.

“Sonic X Shadow Generations” é uma homenagem contemporânea à trajetória da franquia “Sonic”, combinando elementos do passado com uma abordagem inovadora. O jogo apresenta duas campanhas completas: uma revisita a já conhecida campanha de “Sonic Generations”, lançado em 2011, enquanto a outra, totalmente nova, é dedicada exclusivamente a “Shadow the Hedgehog”, oferecendo experiências paralelas, porém diferentes. Ambas são repletas de ação rápida, gráficos vibrantes e um carinho especial pela nostalgia dos fãs.

A jogabilidade do game alterna entre fases em 2D e 3D, mantendo a tradicional velocidade que consagrou o mascote azul da Sega. Shadow, por sua vez, traz habilidades novas que mudam o ritmo do jogo: ele pode parar o tempo, atacar com projéteis e até planar com asas temporárias. Essas mecânicas parecem simples, mas tornam as fases do personagem anti-heroi mais estratégicas e variadas, incentivando o jogador a explorar caminhos alternativos e testar novas formas de movimentação. No entanto, controlar os personagens pode ser um desafio. O problema já presente na versão de 2011 se mantém e a física de movimento do game como um todo é um pouco instável, principalmente em momentos de plataforma ou durante chefes. Acertar um pulo ou um ataque pode exigir mais tentativa e erro do que deveria.

Visualmente, o jogo impressiona. Os cenários são ricos em detalhes, com efeitos de luz, animações fluidas e cutscenes mais cinematográficas. A repaginação das fases clássicas e a ambientação do hub 3D de Shadow, inspirado em “Sonic Frontiers”, mostram que a franquia está voltando a receber orçamentos ambiciosos. O destaque gráfico vai até para pequenos detalhes como a textura das luvas do Tails. O som acompanha o capricho: as trilhas remixadas de jogos antigos são contagiantes, os efeitos sonoros reforçam o impacto da ação, e os dubladores entregam falas com carisma e ritmo. A trilha sonora, como de costume nos jogos da série, é um show à parte.

A longevidade do título é outro atrativo. São cerca de 19 horas para completar ambas as campanhas, com ainda mais conteúdo disponível para quem quiser caçar todos os colecionáveis, obter notas máximas em cada fase e interagir com elementos extras, como os minigames de pinball escondidos nas fases.

“Sonic X Shadow Generations” demonstra um amadurecimento da franquia Sonic, que parece finalmente saber para onde quer ir. O pacote é generoso, nostálgico na medida certa, acessível para novos jogadores e recompensador para quem cresceu ao lado desses personagens e tem no título a chance de relembrar o passado e acelerar rumo ao futuro com um sorriso no rosto.