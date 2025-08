Marca sueca abre loja no Brasil com Gilberto Gil e Anitta em campanha

Quando ouvi que a H&M estaria desembarcando por aqui, me veio uma leve empolgação, mas, ao mesmo tempo, a pergunta: será que precisamos de mais uma gigante no nosso mercado ?

A marca sueca, fundada em 1947, já está em 74 países e possui mais de 5 mil lojas. A primeira unidade .br inaugura em poucos dias, em 23 de agosto, no Iguatemi São Paulo. O e-commerce também será lançado no mesmo dia - e já é possível se cadastrar no site para ficar por dentro das novidades. A segunda loja também já tem data: 4 de setembro, no Shopping Anália Franco, também na capital paulista.

H&M no Brasil

A campanha “Ritmos do Brasil” traz os cantores Gilberto Gil, Anitta e Agnes Nunes, a top model Carol Trentini e mais de 30 personalidades distintas. O anúncio da chegada foi um tiro certeiro: falou “brasileiro”, enalteceu nossa brasilidade e reuniu grandes nomes em uma diversidade de estilos, gêneros, corpos e idade, que descrevem o que é moda para elas. Agora é torcer para ter tudo isso nas araras, não é mesmo?