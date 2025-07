Morre Bob Wilson, dramaturgo e coreógrafo, aos 83 anos

“Estamos com o coração partido em anunciar o falecimento de Robert M. Wilson, artista, diretor de teatro e ópera, arquiteto, cenógrafo e designer de iluminação, artista visual e fundador do The Watermill Center ”, compartilhou a equipe em nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda no comunicado, o portal oficial de Bob Wilson relembra que, mesmo após o diagnóstico, ele seguia trabalhando normalmente. “Seus trabalhos para o palco, em papel, esculturas e retratos em vídeo, assim como o Watermill Center, permanecerão como legado artístico”, acrescentou.

Nascido em 4 de outubro de 1941, no estado do Texas, Robert M. Wilson iniciou sua trajetória artística na década de 1960, sendo considerado um dos grandes nomes do teatro por seus trabalhos “experimentais” e “vanguardistas”.

No currículo extenso de peças de teatro e óperas, estão as montagens “A Letter from Queen Victoria” (1974), “Einstein on the Beach” (1976), “Hamletmachine” (1986), “Parsifal” (1991), “Madama Butterfly” (1993), “I La Galigo” (2004) e “The Threepenny Opera” (2007).

Bob Wilson esteve no Brasil com o espetáculo “The Life and Times of Joseph Stalin”, em 1974, com apresentação no Teatro Municipal de São Paulo.