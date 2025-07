"Simpsons" previram o flagra da câmera do beijo do Coldplay?

Desenho animado é conhecido por "adivinhar" acontecimentos mundiais, mas alegação sobre cena íntima que viralizou após show da banda britânica é falsa.Desde que a "câmera do beijo" do show da banda Coldplay flagrou um momento íntimo dos então funcionários da Astronomer, Andy Byron e Kristin Cabot, usuários nas redes sociais passaram a afirmar que este teria sido mais um evento previsto pelo desenho animado Os Simpsons. A série é conhecida por ter incluído em seus episódios situações que se tornaram reais no futuro, como quando "previu" que Donald Trump se tornaria presidente dos EUA 16 anos antes da primeira eleição vencida pelo republicano. O boato viralizou em várias plataformas, como TikTok, X, Instagram e Facebook em diferentes idiomas. Algumas postagens alcançaram milhões de visualizações e até incluíam detalhes específicos, como a temporada, o episódio e a data de exibição de onde o suposto frame do desenho animado teria sido retirado. O DW Fact Check investigou essa suposta previsão. Cena foi digitalmente manipulada "Os Simpsons realmente previram o incidente do show do Coldplay em um episódio de 2003??", diz uma postagem no X que inclui uma imagem da "câmera do beijo" real ao lado de outra, que supostamente mostraria cena similar nos Simpsons. No desenho, os personagens que aparecem abraçados chegam a ser parecidos com os Byron e Cabot. A cena, contudo, é falsa. A maioria das versões do boato afirma que a previsão teria ocorrido na 26ª temporada, episódio 10, The Man Who Came to Be Dinner (Um Banquete Indigesto, na versão em português), exibido originalmente em 4 de janeiro de 2015. Na história, a família Simpson é abduzida por alienígenas durante uma visita a um parque de diversões. Embora esteja disponível em plataformas de streaming e no YouTube, não existe nenhuma cena semelhante ao suposto flagrante. Outro episódio, Marge and Homer Turn a Couple Play (Conselheiros Marge e Homer), o 22° da 17ª temporada, inclui uma câmera do beijo, mas ela acontece em um jogo de beisebol, e os personagens que aparecem em um momento íntimo são os protagonistas Marge e Homer. Essa cena pode ser vista aqui. Portanto, a suposta previsão que circula online foi digitalmente manipulada. O DW Fact Check testou a imagem em diversas plataformas de detecção de conteúdo produzido por inteligência artificial, incluindo a AIorNot, que classificou como "provavelmente gerada por IA". Já a Hive Moderation deu uma estimativa de 99,9% de chance de conter conteúdo que tenha sido feito com uma ferramenta do tipo. Donald Trump como presidente dos EUA Essa não é a primeira vez que Os Simpsons teriam previsto eventos futuros. Uma das supostas previsões mais famosas é a de que Donald Trump seria presidente dos Estados Unidos. Na 11ª temporada, no episódio 17, Lisa Simpson de fato menciona a existência de uma gestão presidencial de Trump. A cena foi exibida originalmente em 19 de março de 2000. Na época, Trump já era conhecido por sua atuação no ramo imobiliário mas ainda não demonstrava pretensões de concorrer à Casa Branca. No episódio, ambientado no futuro, Lisa é eleita presidente dos EUA e sugere que Trump havia sido seu antecessor e deixado uma crise orçamentária. O empresário veio a ser eleito em 2016. No entanto, uma imagem de outro episódio é falsamente usada para ilustrar essa previsão nas redes sociais. Nas publicações enganosas, usuários comparam uma cena real de junho de 2015, em que Donald Trump desce de uma escada rolante, com uma imagem similar retirada de um episódio curto dos Simpsons, Trumptastic Voyage, exibido um mês depois. A animação foi ao ar depois que Trump já havia anunciado sua candidatura. Colapso da ponte de Baltimore em 2024 Outro post viral afirmava que Os Simpsons previram o desabamento da ponte de Baltimore, no estado americano de Maryland, em março de 2024, mostrando Homer e Lisa assistindo ao acidente acontecer. À primeira vista, a imagem parece real, mas há detalhes que indicam que ela foi gerada por IA. Se você olhar com atenção, verá que o cabelo de Lisa tem 10 pontas, enquanto a personagem verdadeira da série só tem oito. O cabelo do Homer também está incorreto: os ziguezagues são visivelmente mais estreitos do que no desenho. Pandemia de covid-19 em 2020 Publicações nas redes sociais também afirmam que o programa previu a pandemia de covid-19. Elas se referem ao episódio 21, da 4ª temporada, chamado Marge in Chains (Marge vai para a cadeia). Nele, vários moradores de Springfield compram espremedores de suco de Osaka, Japão. Um dos trabalhadores da fábrica está doente e tosse nas caixas, espalhando o que foi chamado no desenho de "Gripe de Osaka". A única semelhança entre a "Gripe de Osaka" e a covid-19 é que ambas tiveram origem no Leste Asiático. A gripe fictícia não levou a um lockdown global, pandemia ou milhões de mortes. Por outro lado, a disseminação do coronavírus resultou em mais de 7 milhões de mortes no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Previsões não são intencionais Embora muitas das chamadas previsões dos Simpsons que circulam na internet sejam mal atribuídas ou inventadas, a série chegou perto da realidade em alguns casos. Matt Groening, criador do programa, disse em um evento com fãs em agosto de 2024 que os roteiristas tentam imaginar os desfechos mais absurdos possíveis para as histórias. "Nós já fizemos tantas piadas ao longo das muitas temporadas no ar que, eventualmente, acabamos acertando alguma coisa", disse ele. "Sempre escrevemos piadas pensando no que parece ser a possibilidade mais absurda, e acaba que é assim que o mundo tem sido ultimamente. Então tudo parece acontecer de verdade". Ele acrescentou, no entanto, que as previsões não são intencionais. Em 2016, quando Trump de fato foi eleito pela primeira vez nos EUA, a conta oficial do desenho animado no X publicou uma cena em que Bart escreve "acertar é uma droga", sob a legenda "Os Simpsons atualizam sua previsão de 2000 sobre a presidência de Trump". Autor: Rachel Baig