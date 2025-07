Dia do Chocolate 2025: promoções e locais para se deliciar em Fortaleza

Apesar de não ser muito comercial, o Dia do Chocolate pode ser uma oportunidade para conhecer estabelecimentos dedicados às variações do doce / Crédito: Reprodução/Freepik

O Dia do Chocolate é celebrado mundialmente nesta segunda-feira, 7 de julho, e diversas chocolatarias e lojas de Fortaleza realizam ações promocionais, com descontos, degustação e até distribuição de bombons. Apesar de não movimentar o setor gastronômico como outros momentos do calendário anual, o Dia do Chocolate pode ser uma oportunidade para conhecer estabelecimentos dedicados às variações do doce.

O POVO separou quatro indicações de experiências para comemorar a data, seja você um chocólatra ou apenas um entusiasta do cacau. Dia do Chocolate 2025: promoções em Fortaleza Cacau Show: mês de ofertas e promoções A chocolataria Cacau Show realiza a campanha "Mês do Chocolate", ampliando a possibilidade de aproveitar o doce com condições especiais. Segundo a marca, serão diferentes ofertas a cada dia de julho. Nesta segunda, por exemplo, duas unidades do produto Bytes (pequenos bombons em formato arredondado e recheio com flocos de arroz) de 100 gramas serão vendidas pelo preço promocional de R$ 26,99. VEJA TAMBÉM | Senado aprova projeto que estabelece percentual mínimo no chocolate; entenda



Ainda, a Cacau Show distribuirá um milhão de trufas de 13,5 g e 12,5 g neste Dia do Chocolate. Para isso, é preciso acessar o site da empresa e solicitar a trufa. Será uma unidade do produto disponibilizada por CPF. Mais informações estão disponíveis no perfil da Cacau Show no Instagram. Dengo Iguatemi: resgate de trufas Para quem não conseguir a trufa via Cacau Show, uma alternativa nesta segunda é a loja Dengo, no Shopping Iguatemi, no bairro Edson Queiroz. De acordo com a empresa, “todas as pessoas que forem em nossas lojas ganharão uma trufa”. A ação também usará o CPF para doação dos itens.