Transmissão do Met Gala 2025: assistir ao vivo ao evento hoje, 5

Evento beneficente do Metropolitan Museum reúne celebridades hoje, 5, com transmissão ao vivo e dress code inspirado em alfaiataria preta; assista

Celebrado anualmente para marcar a abertura da exposição de moda do Costume Institute, o evento reúne celebridades, artistas, esportistas e ícones da cultura. O tema deste ano homenageia o estilo dândi negro e seu impacto na história da moda.

O Met Gala 2025 , tradicional evento beneficente do Metropolitan Museum of Art, ocorre na noite de hoje, segunda-feira, 5 de maio (05/04). O tapete vermelho teve início às 17h30min (horário de Brasília).

A cobertura oficial do evento será transmitida ao vivo a partir das 19h (horário de Brasília) nas plataformas digitais da Vogue e no YouTube .

A apresentação ficará por conta de Teyana Taylor, La La Anthony e Ego Nwodim. Também será possível acompanhar comentários e atualizações em tempo real no blog oficial da revista.

Met Gala 2025: tema valoriza a estética preta e a alfaiataria

A exposição de 2025 do Costume Institute leva o título Superfine: Tailoring Black Style. Inspirada no livro Slaves to Fashion, de Monica L. Miller, a mostra é dividida em 12 seções que exploram elementos como Propriedade, Presença, Liberdade, Beleza e Cosmopolitanismo.

A curadoria reúne obras de nomes como Torkwase Dyson, Tanda Francis e Tyler Mitchell, destacando o papel dos dândis negros desde o século XVIII até hoje.

Met Gala 2025: copresidentes e comitê de celebridades marcam presença

A edição de 2025 terá Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams e Anna Wintour como copresidentes. LeBron James participa como presidente honorário.