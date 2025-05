Por que empresário pagou R$ 80 mil em livro de Thiago Nigro, o Primo Rico?

Durante o evento "A Nova Era", realizado no Theresina Hall, em Teresina, no Piauí, o empresário José Liberal Neto surpreendeu ao arrematar por R$ 80 mil um exemplar do livro "O homem que comprou o tempo", de Thiago Nigro , conhecido como Primo Rico.

"Eu vi uma oportunidade de estabelecer uma conexão com o Thiago Nigro, com os negócios dele, e arrematar esse livro me possibilitou isso. Não é a questão do preço. Na verdade, essa minha postura, essa minha coragem me fez ter acesso a esse passaporte para eu me conectar com esse grande especialista."

A atitude gerou debates nas redes sociais e na imprensa local. Enquanto alguns elogiaram a ousadia e visão estratégica de Liberal Neto, outros questionaram se o valor pago não seria um exagero. "Vale pagar tanto por um símbolo?", indagaram alguns usuários.

Quem é Thiago Nigro, o Primo Rico?

Thiago Nigro é um educador financeiro, influenciador digital e empresário brasileiro, conhecido pelo canal "O Primo Rico" no YouTube, onde compartilha conteúdos sobre educação financeira. Ele é autor do best-seller Do Mil ao Milhão: Sem Cortar o Cafezinho, lançado em 2018.