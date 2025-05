Met Gala 2025: veja que horas começa e onde assistir à transmissão ao vivo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Este ano, o evento presta homenagem à história da moda masculina negra com o tema “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: Alfaiataria do Estilo Negro), inspirado no livro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (2009), da autora Monica L. Miller.

O livro fala sobre um movimento cultural e estético intitulado "dandismo negro".

Met Gala 2025: onde assistir ao vivo

Para acompanhar todos os detalhes do tapete vermelho, a transmissão oficial será feita ao vivo no YouTube, a partir das 19 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira, 5 de maio.

As apresentadoras da cobertura serão a atriz e cantora Teyana Taylor, a atriz e produtora La La Anthony e a comediante Ego Nwodim. A transmissão estará disponível aqui.