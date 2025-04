São Luiz exibe filmes nacionais com ingressos a partir de R$ 7

De 8 a 19 de abril, o Cineteatro São Luiz exibirá cinco filmes brasileiros com ingressos custando R$7 (meia) e R$14 (inteira). As vendas acontecem via Sympla e na bilheteria física do equipamento.

As sessões serão realizadas na Sala Seu Vavá, no quinto andar do prédio, com a entrada no portão principal.