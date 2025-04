Review: Avowed

Com pedigree sólido, RPG mistura narrativa envolvente, exploração rica e combate flexível, mas sofre com IA fraca e mecânicas frustrantes

Os gráficos são vibrantes e bem detalhados, especialmente nos cenários das Living Lands. O jogo usa um estilo artístico colorido que lembra "The Outer Worlds", mas com um toque mais sombrio e místico. Cada região explorável tem uma identidade visual única, de cidades movimentadas a florestas enevoadas e cavernas sinistras. A falta de um ciclo de dia e noite pode ser um detalhe estranho para quem gosta de imersão total, mas os cenários bem trabalhados compensam essa ausência. No entanto, no PC, quedas de taxa de quadros foram notadas em áreas mais densas, algo que pode impactar um pouco a experiência.

Obsidian Entertainment tem um histórico de criar RPGs envolventes e bem escritos, e "Avowed" mantém essa tradição. O jogo se passa no universo de "Pillars of Eternity", mas não exige conhecimento prévio da franquia para ser aproveitado. No controle de um emissário enviado pelo Império Aedyrano para investigar uma praga misteriosa chamada Dreamscourge, o jogador se vê em um território hostil, cheio de mistérios e escolhas que moldam o destino do mundo. A narrativa é rica, com diálogos inteligentes e personagens bem desenvolvidos. Cada conversa pode revelar detalhes da lore, aprofundando a imersão.

O sistema de combate combina elementos de ação em primeira pessoa com escolhas estratégicas de RPG. O jogador pode alternar entre diferentes estilos de luta, combinando armas corpo a corpo, armas de fogo e feitiços. Os controles são responsivos, mas o combate corpo a corpo pode parecer um pouco impreciso em primeira pessoa, especialmente quando cercado por inimigos. Para jogadores que preferem ataques à distância, o uso de pistolas e feitiços é uma opção sólida, com animações bem feitas e um impacto satisfatório. A possibilidade de misturar habilidades das árvores de guerreiro, mago e arqueiro torna a jogabilidade flexível e variada.

O design de som reforça a atmosfera do jogo. Os efeitos sonoros são bem implementados, desde o som metálico das armas até os murmúrios estranhos nas cavernas. A trilha sonora, embora não seja marcante o tempo todo, encaixa-se bem nos momentos de tensão e exploração. O trabalho de dublagem dos personagens é excelente, com algumas atuações especialmente memoráveis, como a de Yatzli, que adiciona uma energia caótica e divertida ao grupo. No entanto, há NPCs secundários com atuações abaixo do esperado, o que pode quebrar um pouco a imersão em algumas conversas.

A liberdade para explorar é um dos destaques. Embora não seja um mundo aberto tradicional, cada área é recheada de segredos, atalhos e locais escondidos que incentivam a exploração. A verticalidade do mapa adiciona um toque interessante, exigindo saltos e plataformas para alcançar itens raros. O sistema de interação com o ambiente é um ponto positivo, permitindo que o jogador queime vinhas, congele água e destrua paredes para abrir novas passagens. No entanto, nem tudo no cenário pode ser interagido, e às vezes a inconsistência pode frustrar.

A história se desenrola com um bom ritmo, mas algumas missões secundárias podem parecer repetitivas. Os companheiros trazem personalidade à jornada, mas suas interações podiam ser mais dinâmicas. O jogo lembra títulos como Dragon Age e The Outer Worlds, com diálogos ramificados e decisões que afetam o mundo, ainda que nem sempre de forma drástica. A falta de um sistema de furtividade mais refinado e a impossibilidade de iniciar combates à distância contra inimigos que ainda não o notaram são pequenas limitações que impactam o realismo das abordagens táticas.