Pavilhão da Magnólia comemora 20 anos com mostra de repertório em abril

A programação conta com estreia de espetáculo infantil e apresentação do premiado A Força da Água / Crédito: Luiz Alves

O Grupo Pavilhão da Magnólia comemora, em abril, duas décadas de história. Junto a celebração, a 6ª edição de sua Mostra de Repertório será realizada, trazendo espetáculos e a exposição comemorativa de 20 anos do grupo. A programação inclui a estreia do espetáculo "A Viagem de um Barquinho", adaptação de um clássico do teatro brasileiro escrito por Sylvia Orthof. Além da montagem, será apresentado o premiado "A Força da Água" e "Maquinista", com direção de Herê Aquino e dramaturgia de Astier Basílio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O teatro também estará nas ruas com uma versão da “Paixão de Cristo”, com título "Pétalas", interpretada pelo grupo, durante a quaresma cristã. Com foco em apresentações em bairros da periferia da capital cearense, o espetáculo já foi visto por mais de dez mil espectadores. Além das apresentações, a exposição comemorativa celebra os 20 anos do grupo com uma coletânea de arquivos, fotos, vídeos, objetos de cena e cenografia dos espetáculos. Reunidos com curadoria do artista Dan Pellegrin, a mostra estará exposta na Casa Absurda, sede do coletivo, junto a uma festa de encerramento, no dia 26 de abril, com DJs convidados. Em 2025, o grupo foi vencedor do Prêmio Shell - considerado o "Oscar do Teatro Brasileiro" - como "Destaque Nacional" pela montagem "A Força da Água".

De acordo com Jota Júnior Santos - ator, produtor e comunicador do Pavilhão - a comemoração é uma maneira do grupo dizer para a Cidade o que estão fazendo e mostrar que os trabalhos continuam vivos.

“É uma estratégia de resistência e de chegar a mais públicos que ainda não conhecem os nossos trabalhos”, completa. O grupo inicia seus 20 anos com planos de circulação nacional. Eles estarão presentes na 27ª edição do Palco Giratório, maior projeto de itinerância de artes cênicas no Brasil, com o espetáculo “A Força da Água”. Jota afirma que o ano será repleto de comemorações.



O ator também provoca uma possível nova montagem em 2025, mas que, por enquanto, está em estudos.

Leia Também | Coleção de livros infantis sobre diversidade é lançada na Bienal Memória e história do Pavilhão da Magnólia A criação do grupo aconteceu em 2015, dentro do curso de Arte Dramática, da Universidade Federal do Ceará (UFC), quando jovens, advindos de diversas periferias de Fortaleza, se reuniram para compor o grupo.