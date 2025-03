Banco Imobiliário: a história de um jogo roubado

Comprar imóveis e levar outros jogadores à falência: essa é a moral do mundialmente famoso jogo de tabuleiro que nos EUA ficou conhecido como "Monopoly". Mas a proposta de sua inventora, na verdade, era bem diferente.Ela sonhava com um mundo onde a justiça reina e onde a riqueza e a terra são distribuídas igualmente. Elizabeth Magie Phillips viveu nos Estados Unidos no final do século 19 – e seu sonho ainda não se tornou realidade. E o jogo criado por ela também está sendo jogado hoje de forma diferente do que ela provavelmente tinha em mente quando o criou. Para Magie, aliás, o nome dele nem deveria ser "Monopólio" – e muito menos Banco Imobiliário, como ficou conhecido no Brasil –, mas sim "Jogo do Senhorio". Todos jogam, todos ganham "A versão do Banco Imobiliário da Magie tinha dois conjuntos de regras: um sobre quebrar monopólios e outro sobre mostrar o quão prejudiciais os monopólios são. Estas últimas são as regras pelas quais jogamos hoje", diz Mary Pilon, autora de The Monopolists. Só que hoje o foco não está – como Magie talvez desejasse – em ver o prejudicial como de fato prejudicial. O conjunto "idealista" de regras foi baseado na teoria do imposto único do economista americano Henry George (1837-1897), que propôs tributar a terra – pesadamente – e depois redistribuir a receita. No "Jogo do Senhorio" de Magie, todos os jogadores devem pagar impostos sobre suas propriedades. Quando alguém ganhava dinheiro, portanto, os lucros eram redistribuídos para que todos se beneficiassem no final. No entanto, esse conjunto de regras nunca prevaleceu. Em vez disso, eis o que jogamos atualmente: quem tiver acumulado mais posses e dinheiro no final, vence. Já quem vai à falência, perde. Em 1904, Magie registrou uma patente para o "Jogo do Senhorio". O jogo se espalhou entre os estudantes da Costa Leste e acabou ficando conhecido como Monopólio – ou Banco Imobiliário. Cópia descarada de um vendedor Na década de 1930, um grupo de quakers – religiosos protestantes – jogou com o vendedor desempregado Charles Darrow, que ficou impressionado. Ele copiou o jogo, alegou que era uma criação sua, apesar da patente, e vendeu os direitos para a fabricante de jogos Parker Brothers. Segundo a fabricante, mais de 275 milhões de cópias foram vendidas no mundo todo até 2010. O jogo anticapitalista de Magie fez do vendedor desempregado um milionário – ela própria saiu de mãos vazias. Essa história toda só veio à tona graças à jornalista Mary Pilon. Em 2009, ela trabalhava em um artigo para o Wall Street Journal sobre o Banco Imobiliário. Mas durante sua pesquisa ela estranhou o fato de não conseguir encontrar nenhuma fonte primária. "A patente de Darrow era muito profissional e artística para um vendedor desempregado", disse Pilon à DW. "E ninguém conseguia me dizer as datas certas. Foi 1924, 1931 ou 1934?" "Era tudo mentira" A única pessoa viva que conhecia a verdadeira história do Banco Imobiliário naquela época era o professor de economia Ralph Anspach, inventor de um jogo anti-Monopólio. Na década de 1970, Anspach acabou se envolvendo em uma disputa judicial com a Parker Brothers sobre seu jogo e descobriu por acaso que foi Elizabeth Magie, não Charles Darrow, quem inventou o Banco Imobiliário. "Esperei 40 anos que alguém me perguntasse", disse Anspach quando ela o contatou, lembra Pilon. Rapidamente, a jornalista percebeu que tudo o que havia lido na Internet sobre a história do Banco Imobiliário estava errado. Seu artigo acabou virando um projeto de livro para o qual Pilon viajou pelos EUA para pesquisar em arquivos durante cinco anos. Nos passos de Lizzie Magie Elizabeth Magie Phillips nasceu em uma família política em Macomb, Illinois, em 1866. Seu pai já havia feito campanha em seu jornal pela abolição da escravidão, que foi ratificada apenas um ano antes do nascimento de Magie. Magie também era politicamente ativa décadas antes de as mulheres terem permissão para votar nos Estados Unidos. Quando se mudou para Washington D.C. com sua família, por volta de 1890, ela se associou ao "Woman's Single Tax Club" (Clube das Mulheres do Imposto Único), seguindo o espírito de Henry George. Magie trabalhou em Washington D.C. como estenógrafa nos correios. Ela usava o cabelo castanho e cacheado em um corte curto e teve uma variedade de hobbies e profissões: publicou ensaios, poemas e contos, subiu no palco do teatro e, aos 26 anos, patenteou um dispositivo que havia inventado para fazer o papel deslizar mais facilmente nas máquinas de escrever. Em algum momento, seu pai lhe deu uma cópia de Progresso e Pobreza, de Henry George. Na obra, George estabelecia as bases do jogo de Magie ao escrever: "O que destruiu todas as civilizações antes de nós foi a distribuição desigual de riqueza e poder." Essa frase foi uma inspiração para Magie. Pico de desigualdade social A Washington dos tempos de Magie – final do século 19 – era caracterizada pela industrialização, desigualdades e revoluções. Segundo o censo, em apenas vinte anos a cidade cresceu de 178 mil para quase 280 mil habitantes em 1900. E enquanto magnatas industriais como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie e J.P. Morgan acumulavam riqueza, a classe trabalhadora vivia em condições precárias. Magie era contra essa realidade: em um de seus poemas, ela descreveu a industrialização de Washington como um "lugar escuro e sombrio" onde "todos são egoístas". Em uma edição de 1902 da Single Tax Review, ela descreveu seu jogo original: "Trata-se de uma demonstração prática do atual sistema de grilagem de terras, com todas as suas [...] consequências. Poderia muito bem ter sido chamado de 'O Jogo da Vida', porque contém todos os elementos do sucesso e do fracasso do mundo real, e o objetivo é o mesmo da humanidade em geral, ou seja, a acumulação de riqueza." A luta de Lizzie Magie por seu jogo Ironicamente, Charles Darrow e os irmãos Parker acumularam uma fortuna por meio do jogo – a despeito da crise econômica global de então. Magie, que já era uma senhora idosa na época, só soube disso pela imprensa. "Lizzie ficou furiosa", conta Pilon. E reagiu: com o tabuleiro de jogo original e sua patente – pela qual recebera algumas centenas de dólares na época – em mãos, ela mesma procurou a imprensa. A fabricante do jogo propôs então um acordo, que Ralph Anspach chamaria mais tarde de "acobertamento", segundo Pilon: a Parker Brothers ofereceu a Magie o lançamento de dois de seus jogos como compensação. "Mas não há evidências de que isso tenha acontecido", diz Pilon. "Até hoje, a Parker Brothers ainda não reconhece que Lizzie é a inventora do Banco Imobiliário." O que Magie pensaria sobre os tempos de hoje? Uma época em que a desigualdade social aumenta e políticos como Donald Trump jogam Banco Imobiliário com o mundo? De acordo com os dados mais recentes da Oxfam, o 1% mais rico da população mundial possui mais riqueza do que os 95% mais pobres juntos. "Lizzie certamente olharia de forma muito crítica para o presente, especialmente para a desigualdade social", pondera Pilon. Elizabeth Magie morreu em 1948, aos 81 anos, em Staunton, Virgínia. Ela viveu o suficiente para ver o sucesso de sua obra, mas não para experimentar o reconhecimento de seu trabalho. Autor: Djamilia Prange de Oliveira