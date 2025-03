Pesquisadores acham origem de todos os idiomas indo-europeus

Todas as línguas germânicas, românicas, eslavas, bálticas, celtas e indo-iranianas podem ser rastreadas até a linha "Cáucaso-Baixo Volga". O povo equestre Yumna levou o idioma original para a Europa e a Ásia.Mother, mater, mētēr, mātṛ́, mātṛ́ – todos esses termos com sonoridade muito semelhante para dizer "mãe" apontam para uma origem comum que os pesquisadores vêm buscando há mais de 200 anos. As palavras para pai, irmão, filha, filho, nome, olho ou pé em inglês, persa, russo, grego, latim, sânscrito e alemão também são muito semelhantes. Cerca de 400 idiomas germânicos, românicos, eslavos, bálticos, celtas e indo-iranianos pertencem à família de idiomas indo-germânicos ou indo-europeus. "Elo perdido" Quase metade da humanidade fala atualmente uma língua cujas origens, de acordo com as últimas descobertas, estão em um ramo pouco conhecido de nômades das estepes que viviam ao norte do Mar Negro. De acordo com os pesquisadores, essa população do chamado grupo Cáucaso-Baixo Volga (CLV, na sigla em inglês) é o elo há muito procurado entre as línguas proto-indo-europeia e anatólia. Presume-se que esse grupo tenha se espalhado em todas as direções e se misturado com os caçadores-coletores que viviam ali, formando novos grupos. Isso é confirmado por estudos recentes do geneticista americano David Reich e do antropólogo vienense Ron Pinhasi, que foram publicados na revista científica Nature. De acordo com Pinhasi, a "linhagem do Cáucaso e do Baixo Volga" pode ser "ligada a todas as populações de língua indo-europeia". O exame do DNA de 435 pessoas de sítios arqueológicos da Ásia e da Europa mostrou que a população CLV também foi a ancestral da cultura Yamna e do povo da Anatólia. De acordo com o estudo, a população Cáucaso-Baixo Volga formou a cultura Yamna por volta de 4.000 a.C., que cresceu rapidamente depois de 3.750 a 3.350 a.C. O povo CLV contribuiu com cerca de quatro quintos da ascendência Yamna. Cultura Yamna possibilitou ampla disseminação Entretanto, a cultura Yamna foi responsável pela maior disseminação. Ela acabou levando a língua proto-indo-europeia para a Europa, o Irã e a Índia da Idade do Bronze. Esse povo nômade viveu entre 5.600 e 4.500 anos atrás na estepe eurasiática ao norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. De lá, a cultura Yamna se espalhou para a Europa Oriental e a Ásia Central por volta de 3.100 a.C. e teve uma profunda influência na genética das populações europeias e da Ásia Central. Os Yamna não eram apenas criadores de gado, coletores e caçadores. Eles também são considerados o primeiro povo a andar a cavalo. Resíduos de leite de cavalo em cerâmicas do atual Cazaquistão e achados de esqueletos indicam que os cavalos foram domesticados há cerca de 5.500 anos e eram usados não apenas como animais de tração e de carga, mas também para cavalgar. Isso revolucionou a mobilidade e pode explicar como a cultura, o DNA e a língua deles conseguiram se espalhar tão rapidamente e tão longe. O que se sabe sobre o povo Yamna? Os Yamna viajavam principalmente pela estepe como nômades. Portanto, há apenas alguns vestígios de assentamentos e castros (fortificações) em colinas, a maioria dos quais foi encontrada perto de rios. Eles provavelmente viviam em casas de cova, especialmente no inverno. Ocasionalmente, os habitantes também praticavam a agricultura no local. Os Yamna também são considerados pioneiros na criação de gado leiteiro, o que contribuiu para a produção de alimentos de longa duração, como o queijo. Quando se deslocavam como nômades, os Yamna usavam carroças de duas rodas e vagões de quatro rodas com rodas de disco, que provavelmente eram puxados por bois. Isso permitiu que o povo transportasse grandes rebanhos por longas distâncias e estabelecesse uma extensa rede de comunicação. Os Yamna enterravam seus mortos em covas cobertas por pequenos montes, os chamados kurgans. O morto era enterrado em decúbito dorsal com os joelhos dobrados. Artigos funerários e sacrifícios de animais são frequentemente encontrados nas sepulturas. Isso pode indicar uma crença na vida após a morte. Em alguns túmulos, os pesquisadores encontraram colunas monolíticas semelhantes a humanos com cabeças, braços e pernas esculpidos, assim como armas e cintos. Aparentemente, personalidades de alto escalão eram enterradas até mesmo com a carroça de madeira inteira. Por que eles deixaram a estepe? Há cerca de 11 mil anos, o Holoceno, o período quente que continua até hoje, substituiu o último período frio. Por volta de 6.500 anos atrás, o norte da Europa também ficou significativamente mais quente. A camada de gelo recuou cada vez mais, e as condições de vida tornaram-se gradualmente mais fáceis. É por isso que o aquecimento do clima no Holoceno é considerado um pré-requisito positivo para o desenvolvimento de civilizações humanas avançadas. As mudanças climáticas provavelmente explicam por que os Yamna não sedentários migraram para a Europa Central ou para o leste por volta de 3.100 a.C. A vida nas estepes da Eurásia pode ser muito difícil, com temperaturas que variam muito dependendo da estação. Os verões são quentes e secos. Algumas semanas muito chuvosas precedem um inverno frio e com neve. O gado e as ovelhas não podem mais pastar e precisam receber ração. Provavelmente em três ondas de migração, os Yamna deixaram a estepe e se misturaram à população local. Como eram culturalmente e, acima de tudo, numericamente superiores, os Yamna logo dominaram o desenvolvimento genético e linguístico local. Por volta de 2.500 a.C., seus vestígios se perderam, mas uma parte da cultura Yamna continua viva nas línguas indo-europeias. Autor: Alexander Freund