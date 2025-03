Mostra 'Noia nos Bairros' leva cinema às 12 regionais de Fortaleza

Filme "Adorável Evolução" / Crédito: Noia Festival/Divulgação

Festival reconhecido na cena cultural de Fortaleza, o Noia chega a 2025 com o projeto “Noia nos Bairros”, que propõe levar curtas-metragens universitários de 2024 para 43 bairros de Fortaleza, incluindo oficinas de audiovisual e produção cultural. O lançamento ocorreu na quinta-feira, 13, no equipamento Cuca Pici. Derivada do festival de audiovisual universitário Noia, a mostra itinerante acontece até o dia 13 de junho, com exibição dos filmes premiados na 22ª edição do Festival Noia, seguidos de debates sobre as abordagens dos filmes.



Leia também | Festival de Cannes anuncia Brasil como "País de Honra" em evento de mercado do cinema 'Noia nos Bairros': oficinas e workshops Para além das exibições, a mostra leva oficinas presenciais em pelo menos um bairro de cada uma das 12 regionais de Fortaleza. Com a temática é "Como Viabilizar Projetos Culturais em Comunidades Periféricas", as atividades serão ministradas por Paulo Benevides, economista, consultor cultural e diretor do Festival Noia. Confira | Filme brasileiro ‘O Último Azul’ vence Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim

No ambiente online, ocorre o workshop "Viabilização de Projetos Culturais na Periferia de Fortaleza", transmitido pelo canal do YouTube do Festival Noia. O curso pretende desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos, por meio da apresentação de conceitos, fundamentos e características do empreendedorismo cultural e criativo. Noia nos Bairros: confira os bairros que vão receber a mostra audiovisual José Walter Onde: rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici Passaré Onde: rua Aroeiras, 920 - Passaré

Barroso Onde: rua Rita Cássia Silva, 38 A - Barroso Cidade Jardim III Onde: rua 01 A - José Walter Mucuripe Onde: rua Dep. Joaquim Figueiredo Correia, 270 - Mucuripe

Padre Andrade Onde: rua Banvarth Bezerra, 425 - Padre Andrade Papicu Onde: rua André Dall'olio, 321 - Papicu Parque Dois Irmãos Onde: rua Afonso Lopes, 1459 - Parque Dois Irmãos