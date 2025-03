Cinco fatos sobre o Holi, o festival das cores na Índia

Desde a origem da festa popular, na lenda hindu, até bebidas especiais temperadas com cannabis fresca, veja de que forma os indianos comemoram o Holi, que neste ano é celebrado em 14 de março.1. As origens De acordo com o calendário hindu, o Holi cai na última lua cheia do inverno – que este ano cai nesta sexta-feira (14/03). Historicamente, é comemorado nas regiões do norte da Índia, mas atualmente é popular também no resto do país. Reza a lenda que um rei dos demônios – Hiranyakashyipu – exigiu que todos o adorassem como um deus. Mas seu filho, Prahlad, se opôs a ele, o que o deixou furioso. Hiranyakashyipu elaborou então planos malignos para matar seu filho, mas falhou miseravelmente. Por fim, a irmã do rei, Holika, que era uma feiticeira, decidiu que sua missão seria matar o menino. Ela se sentaria em uma fogueira gigante com Prahlad e, enquanto seus poderes mágicos a protegeriam, ele morreria. Mas seus planos também falharam. Prahlad sobreviveu, e a feiticeira foi reduzida a cinzas. Em muitas regiões, o festival Holi anuncia o fim do inverno e a chegada de um clima mais quente, embora também celebre a vitória do bem sobre o mal. Em Mathura, no norte da Índia, as pessoas observam o Holi como uma celebração do amor entre o deus hindu Krishna e sua amada, Radha, e encenam cenas de suas vidas. 2. Comida tradicional Todo festival Holi na Índia está associado a comidas especiais. O "gujiya" caseiro, uma mistura de nozes e passas envolta em massa doce, é tradicionalmente preparado pelas mulheres da família na noite anterior ao feriado. Outros pratos tradicionais do Holi incluem "malpua", que são panquecas doces fritas; pães recheados, chamados "kachoris"; e os "laddoos", bolas feitas de coco, trigo ou farinha de grão-de-bico para sobremesa. 3. A bebida do Holi O festival fica incompleto sem o tradicional bhang, feito de folhas frescas de cannabis. Alguns dias antes do início das festividades, entusiastas se dão as mãos para realizar a demorada tarefa de separar os brotos e as folhas da planta e triturá-los até formar uma pasta, que depois é adicionada a doces tradicionais ou misturada com leite de amêndoa adoçado. 4. É dia de Holi! As festividades começam à noite, quando as famílias fazem fogueiras para simbolizar a queima de Holika, a feiticeira que queria matar Prahlad. No dia do Holi, os foliões tomam um café da manhã tradicional indiano e se reúnem com suas famílias e amigos para celebrar. O "Holi Hai", que em hindi significa "é Holi", é a deixa para que todos se reúnam em um só lugar e joguem cores uns nos outros, em meio a uma grande celebração. Se tiver sorte, você deixará o local com cores orgânicas de boa qualidade e tendo sofrido o mínimo de assédio. Se não, multidões empolgadas podem carregá-lo e jogá-lo na poça de lama mais próxima ou você pode acabar encharcado com cores artificiais permanentes que deixam seu cabelo e rosto roxos por dias a fio. Além disso, se você for homem, tome cuidado em Mathura: você pode ser espancado com um bastão se estiver participando do tradicional "lathmaar Holi", que, em hindi, significa "Holi para bater com um bastão". Se você for mulher, pode participar! No oeste da Índia, os foliões costumam pendurar um pote de barro cheio de leite ou iogurte em uma determinada altura, enquanto grupos de meninos competem fazendo pirâmides humanas para chegar ao recipiente e quebrá-lo. 5. Músicas do Holi As músicas, incluindo canções folclóricas e sucessos de Bollywood, são um elemento marcante da festa. Localidades geralmente tocam músicas religiosas e festivas para dançar a partir de alto-falantes colocados onde as pessoas se reúnem para brincar com tintas e cores. Muitas canções, especialmente as de Bollywood, tornaram-se símbolo do festival nas últimas décadas. Talvez a voz mais popular seja a interpretada pelo famoso cantor Amitabh Bachchan: Rang Barse (em hindi, "Está chovendo cores") é o Holi em sua essência, com drogas, dança, flerte adúltero e insinuações sexuais. Autor: Manasi Gopalakrishnan